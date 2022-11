'Denemarken komt verder dan Oranje, helemaal nu Cillessen er niet bij is’

Dinsdag, 22 november 2022 om 11:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:14

Denemarken komt verder op het WK in Qatar dan het Nederlands elftal, zo verwacht Lasse Schöne. De 36-jarige middenvelder van NEC was ook aanwezig op het WK 2018 in Rusland, waar hij met Denemarken strandde in de achtste finales. "Denemarken is een outsider. Er zijn ook wel wat verwachtingen bij het Deense volk", aldus Schöne.

Denemarken eindigde op het eindtoernooi in Rusland tweede achter Frankrijk in een poule met Peru en Australië. “Het was een hoogtepunt in mijn carrière”, zegt Schöne tegenover Omroep Gelderland. “We gingen er in de achtste finales uit op penalty's tegen Kroatië, dat uiteindelijk de finale haalde. Dat was een echt toernooi zoals je dat wil. Dit is anders. Er is al heel veel gezegd over die toestanden daar in Qatar.”

Schöne behoort niet tot de 26-koppige WK-selectie van bondscoach Kasper Hjulmand en zal het eindtoernooi dus thuis op de bank volgen. “Het is nu een beetje een gekke periode voor een WK. Normaal kun je lekker in je tuin kijken in de zomer. Nu moet je binnen zitten met een trui aan. Maar het blijft altijd iets moois, een WK.” De 51-voudig international geeft aan het WK niet heel intensief te zullen volgen. “Ik ga wel wedstrijden kijken van mooie ploegen en uiteraard van Nederland en Denemarken. Mijn zoon gaat veel kijken en ik zal er af en toe bij zijn.”

Schöne verwacht dat zijn thuisland weleens hoge ogen kan gaan gooien in Qatar. “Ze hebben het uitstekend gedaan in de kwalificatie. Ze zijn een outsider. Er zijn ook wel wat verwachtingen bij het Deense volk. Ik hoop dat Denemarken zo lang mogelijk meedoet.” Over de vraag wie verder komt, Denemarken of Oranje, hoeft hij tot slot niet lang na te denken. “Denemarken. En nu helemaal nu Jasper Cillessen niet is geselecteerd.” Denemarken vangt het WK dinsdagmiddag aan met een groepswedstrijd tegen Tunesië, waarna in Groep D nog duels met Frankrijk en Australië volgen.