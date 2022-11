Unibet: een odd van 3.95 voor een dubbelslag van Kylian Mbappé!

Dinsdag, 22 november 2022 om 11:00

Voor regerend wereldkampioen Frankrijk begint het WK deze dinsdag met de poulewedstrijd tegen underdog Australië. Lukt het de winnaar van 2018 om de eindronde in Qatar te beginnen met een klinkende overwinning? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de openingswedstrijd van titelfavoriet Frankrijk in het Al Janoubstadion.

Bij de Fransen zijn uiteraard alle ogen gericht op topschutter en sterspeler Kylian Mbappé. De laatste dagen ging alle aandacht echter uit naar Karin Benzema. De ervaren aanvaller haakte op het laatste moment af vanwege een spierblessure. Bondscoach Didier Deschamps besloot om geen vervanger op te roepen voor de geblesseerde Benzema. Het lijkt erop dat de kans op speeltijd voor Olivier Giroud hiermee is toegenomen.

Zie jij Frankrijk zonder tegendoelpunt winnen? De quotering hiervoor staat op 1.90!

In de Australische ploeg draait veel om de 32-jarige middenvelder Aaron Mooy, tegenwoordig actief voor de Schotse grootmacht Celtic. Bondscoach Graham Arnold baarde opzien door maar liefst zeventien debutanten op te nemen in zijn WK-selectie. Aanvaller Garang Kuol is pas achttien jaar, maar mag dus hopen op speeltijd in Qatar. Australië kwalificeerde zich voor de vijfde keer op rij voor het WK en kent met Frankrijk een loodzware tegenstander in de poulefase.

Denk jij dat Australië gaat stunten tegen Frankrijk? De quotering voor een Australische zege staat op 14.00!

Mbappé kwam op het succesvol verlopen WK van vier jaar geleden tot vier doelpunten. Het was niet voldoende voor de topscorerstitel, daar Harry Kane het toernooi afsloot met zes treffers. De ster van PSG en Frankrijk wil niets liever dan de prestigieuze titel overnemen van de Engelsman. Mbappé kan dinsdag alvast een goede start maken. De ontmoeting met de Socceroos begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Zie jij Kylian Mbappé een dubbelslag produceren? De quotering hiervoor staat op 3.95!

Unibet geeft vijf miljoen weg als het Nederlands elftal het WK wint!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+