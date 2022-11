Kwakman licht ‘meesterzet’ van Van Gaal bij goal Gakpo uit: ‘Hij is daar altijd’

Dinsdag, 22 november 2022 om 10:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:14

Kees Kwakman vindt dat de rol van Davy Klaassen in de openingstreffer tegen Senegal niet miskend moet worden. Volgens de analist eiste de invaller van Oranje dermate veel aandacht op, dat Cody Gakpo vrij kon komen om de 0-1 binnen te koppen. "Klaassen is daar altijd", aldus Kwakman bij WK-praat op ESPN.

Lang leek het Nederlands elftal op een 0-0 gelijkspel af te stevenen in Doha, tot Gakpo vijf minuten voor tijd voor de bevrijding zorgde. "De loopactie was schitterend getimed, echt een prachtige goal", zo oordeelt Arnold Bruggink. "Dit is normaal een bal die hij zelf geeft", verwijst presentator Vincent Schildkamp naar de voorafgaande assist van Frenkie de Jong. Kwakman voegt daarop toe dat Gakpo wist dat De Jong de bal had, zoals de aanvaller van PSV na afloop aangaf voor de camera van de NOS.

CODY GAKPO! Hij zet Oranje op voorsprong. Met het hoofd, na een scherpe bal van Frenkie de Jong #senned #wk2022https://t.co/BKNkxqBvsN pic.twitter.com/kWgfN5zKEP — NOS Sport (@NOSsport) November 21, 2022

De analyticus wil echter ook het belang van een teamgenoot benadrukken. "En Klaassen hè, die is daarin toch altijd wel belangrijk. Want die stond ook in de zestien met Memphis, waardoor Senegal keuzes moest maken en Gakpo vrijkomt. Die (Klaassen, red.) is daar altijd." Klaassen, die 79 minuten binnen de lijnen kwam voor Steven Bergwijn, verzorgde diep in de blessuretijd zelf het slotakkoord. Daarmee bezorgde hij Nederland de koppositie in Groep A.

Kwakman doopt de openingstreffer tot slot 'een Luuk de Jong-goal'. "Het was misschien wel een moment in de wedstrijd waarop je Luuk de Jong al wel had verwacht", reageert Schildkamp, die daarop Van Gaals uitleg aanhaalt waarom hij niet koos om een traditionele pinchhitter in te brengen. "Hij zei 'Ik weet dat Gakpo dat gevoel om daar te komen ook heeft'. Het is vervelend om te zeggen bijna, maar ook daar had hij weer gelijk in", aldus Schildkamp.