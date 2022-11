Steun voor Schreuder: ‘Meeste trainers hebben het bij Ajax in het begin lastig'

Dinsdag, 22 november 2022 om 09:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:02

Dick Schreuder vindt het niet vreemd dat Alfred Schreuder een lastige beginperiode bij Ajax kent. De trainer van PEC Zwolle steunt zijn broer en haalt aan dat er meer trainers zijn die het in het begin lastig hadden in Amsterdam. Na de nederlaag tegen PSV (1-2) en remises tegen Vitesse (2-2) en FC Emmen (3-3) werd er in de media flink aan de stoelpoten van de oefenmeester gezaagd, al is zijn positie volgens Ajax nog altijd houdbaar.

“Het is nu gewoon een roerige tijd, maar bij Ajax is het altijd roerig', zegt Dick Schreuder bij Voetbal International. “De meeste trainers die daar nieuw komen hebben het in hun beginfase moeilijk.” De trainer van PEC haalt als voorbeeld Erik ten Hag, die eind 2017 trainer van Ajax werd, aan. “Ik kan me nog herinneren dat Alfred en Erik ten Hag bij Ajax kwamen. Zij hadden het toen met z’n tweeën ook heel moeilijk het eerste half jaar, dat was de tweede seizoenshelft. En in de zomer van 2018 was het in het begin ook nog allemaal moeilijk.” Ajax won in het seizoen 2018/2019 uiteindelijk de dubbel en bereikte de halve finale van de Champions League.

Schreuder geeft aan het weleens met zijn broer over de lastige beginperiode bij Ajax te hebben. “Tuurlijk praat je hierover. Ik ken hem natuurlijk anders. We zijn soms allebei wel een beetje explosief, maar buiten dat zijn we wel gewoon rustig. Met de dingen die wij in ons leven hebben meegemaakt, en de dingen die hij heeft meegenomen, weet ik dat hij dit heel goed kan relativeren. Daardoor is hij zo geworden dat hij dit soort dingen wel kan handelen, hoor.”

Schreuder werd na de aanstelling van zijn broer als trainer van Ajax ook in verband gebracht met de Amsterdammers. Hij had de mogelijkheid om als assistent aan de slag te gaan van Alfred. “Ik heb voor mezelf gekozen, omdat ik gewoon op eigen benen verder wilde gaan. We hadden al samengewerkt, maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om het niet te doen.” Jan Joost van Gangelen meldde maandag in ESPN Vandaag dat Schreuder op het punt staat om PEC Zwolle achter zich te laten, om zo de opvolger te kunnen worden van Frank Wormuth bij FC Groningen.