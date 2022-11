Duel tegen Senegal is bijna slechtst bekeken opening van Oranje ooit

Dinsdag, 22 november 2022 om 09:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:07

Bijna 4,3 miljoen Nederlandse kijkers zagen maandag hoe Oranje met 0-2 zegevierde over Senegal. Dat blijkt uit het dagrapport van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee is het duel bijna de slechtst bekeken openingswedstrijd van het Nederlands elftal op een internationaal eindtoernooi óóit.

Alleen in juni 2010 zaten er gemiddeld genomen minder kijkers voor het scherm, toen het Nederlands elftal het WK in Zuid-Afrika aftrapte tegen Denemarken. Toen kwam SKO op een gemiddeld kijkersaantal van afgerond 4,1 miljoen. Maandag zat dat aantal op 4.284.000. Ten opzichte van de vorige WK-opening van Oranje is dat een afname van ongeveer 1,1 miljoen kijkers. Toen zagen 5,4 miljoen mensen hoe Spanje met 1-5 van de mat werd getikt.

Datzelfde aantal ging op voor de EK-ouverture van vorig jaar. Het kijkersaantal van maandag valt daar dus flink bij in het niet. Of het te maken heeft met een boycot van het toernooi, is onduidelijk. De allereerste WK-wedstrijd tussen Qatar en Ecuador (0-2) werd nog 'gewoon' door 2,2 miljoen Nederlanders bekeken. Dat was een ruime verdubbeling van het aantal kijkers in 2018, toen Rusland - Saoedi-Arabië 'maar' door een miljoen mensen werd aanschouwd.

Wel was het duel tussen Senegal en Nederland maandag het best bekeken programma van de dag. De na- en voorbeschouwing completeerden de top drie, met gemiddelde kijkersaantallen van respectievelijk 3.251.000 en 2.095.000. Daarna volgde het achtuurjournaal met gemiddeld 1.764.000 kijkers. Voor het slotduel van de dag tussen de Verenigde Staten en Wales (1-1) bleven 1.446.000 mensen plakken.