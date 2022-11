‘Rangers kijkt in Nederland voor potentiële opvolger Giovanni van Bronckhorst’

Dinsdag, 22 november 2022 om 08:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:12

Peter Bosz staat hoog op de shortlist van Rangers om Giovanni van Bronckhorst op te volgen als trainer, zo meldt Scottish Express Sport. Van Bronckhorst werd maandag na een jaar ontslagen bij de Schotten. Het congé van de Nederlander volgde na onder meer een dramatisch verlopen Champions League-campagne, waarin er nog nooit een ploeg slechter presteerde dan de Schotse grootmacht. Bosz is momenteel clubloos, nadat hij begin oktober de laan uit werd gestuurd door Olympique Lyon.

Voor Bosz lonkt mogelijk dus een dienstverband in de Schotse Premier League. Hij werd in mei 2021 aangesteld als trainer bij Lyon en eindigde in zijn eerste seizoen als achtste in de Ligue 1, waardoor een ticket voor Europees voetbal werd misgelopen. Desondanks hield voorzitter Jean-Michel Aulas vertrouwen in Bosz, die aan een tweede jaargang in Lyon mocht beginnen. Enkele maanden later werd echter besloten om voortijdig een punt achter de samenwerking te zetten. De Fransen stelden Laurent Blanc direct als zijn opvolger aan.

Sinds Bosz zijn congé bij Lyon kreeg, is hij volgens Schotse media op de radar van Rangers verschenen. Van Bronckhorst stond 68 wedstrijden aan het roer op Ibrox. De positie van de 47-jarige oefenmeester in Glasgow stond al enige tijd op losse schroeven. In competitieverband staan the Gers negen punten achter op koploper Celtic, en in de Champions League wilde het al niet beter vlotten. In Groep A – waarin ook Ajax zat – wist Rangers niet één punt te behalen, en met een doelsaldo van 2-22 werd het slechtst presterende team in het miljardenbal ooit.

Bosz werd in oktober een dag na zijn ontslag bij Lyon door BILD ook genoemd als potentiële opvolger van de ontslagen Pellegrino Matarazzo bij VfB Stuttgart, waar Michael Wimmer nog steeds interim-trainer is. Een dienstverband bij Stuttgart zou voor Bosz een derde periode in Duitsland als trainer betekenen. De oefenmeester stond in 2017 ruim vijf maanden onder contract bij Borussia Dortmund en tekende een jaar later een contract bij Bayer Leverkusen, waar hij iets minder dan tweeënhalf jaar actief zou zijn. Bosz stond in Nederland voor de groep bij Ajax, Vitesse, Heracles Almelo, De Graafschap en AGOVV. Ook was hij ruim drie jaar verantwoordelijk voor het spelersbeleid bij Feyenoord.