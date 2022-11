De Telegraaf voorspelt uitgespeelde rol bij Oranje na WK-ouverture

Dinsdag, 22 november 2022 om 07:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:29

Ben Wijnstekers verwacht niet dat Vincent Janssen nog veel speeltijd zal krijgen dit WK. De rapporteur van De Telegraaf zag de spits van Royal Antwerp worstelen tegen Senegal (0-2 winst), en denkt nu dat Memphis Depay weer steeds fitter wordt, hij de man zal worden waar het om draait. Ook het optreden van Matthijs de Ligt baart de oud-international zorgen.

Het was voorafgaand aan het duel met Senegal al duidelijk dat Louis van Gaal Janssen zou laten starten. Depay, normaliter eerste keuze in de spits, was nog maar net terug van een blessure en had nog geen wedstrijdritme. Janssen kon maandag echter geen vuist maken tegen het centrale duo Kalidou Koulibaly en Pape Cisse. "Vincent deed tegen Senegal enorm zijn best, maar zijn gevaarlijkste actie was een teruggelegde bal op Steven Berghuis. Dat is te weinig voor een spits, al blijft hij deels afhankelijk van de ballen die hij krijgt", schrijft Wijnstekers dan ook.

De oud-aanvoerder van het Nederlands elftal vindt het überhaupt al een verrassing dat Janssen mee is naar Qatar. "Niemand rekende er een poosje terug toch op dat Vincent op het WK in de spits zou staan? Ik ook niet. En als Memphis Depay nu snel fitter wordt, zal hij ook niet veel speeltijd meer krijgen", verwacht Wijnstekers. Over Steven Bergwijn, aanvalspartner van Janssen, is de Rotterdammer iets milder. "Steven is altijd sterk aan de bal en heeft snelheid, maar bij deze Afrikaanse ploeg staan achterin een paar jongens die fysiek iedereen de baas zijn. Koulibaly en Cissé zijn wel mannetjes, hoor. Misschien had hij daarom weinig rendement."

Wijnstekers geeft Janssen het rapportcijfer 5,5: het laagste van alle Oranje-spelers. Alleen Matthijs de Ligt krijgt een even lage beoordeling. Wijnstekers was met stomheid geslagen door het optreden van de stopper uit Abcoude. "Waar ik bij Matthijs van schrok, is dat hij bij Bayern München zo’n goede speler is en normaal zo kan imponeren, maar dat juist hij zo slordig was en alle overtuiging in zijn spel miste. Zelfs in zijn tackles, die doorgaans geweldig zijn, was hij slordig. Al zal er bij hem ook een beetje spanning op hebben gezeten omdat hij lang dacht niet te gaan spelen", verdedigt Wijnstekers hem nog enigszins.