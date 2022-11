‘The day after': de toverschoen van Frenkie de Jong en ‘een nieuwe antiheld’

Dinsdag, 22 november 2022 om 07:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:09

Vrijwel ieder oog in de voetbalwereld zag maandag hoe het Nederlands elftal het WK opende met een krampachtige 0-2 overwinning op Senegal. Zowel binnen- als buitenlandse media erkennen dat de mannen van Louis van Gaal het moeilijk hadden tegen de Afrika Cup-winnaar, maar ook was er ruimte voor complimenten. Met name debutant Andries Noppert wordt bewierookt, terwijl ook het optreden Frenkie de Jong speciale aandacht krijgt.

Noppert was vóór maandag naast Jeremie Frimpong en Xavi Simons de enige in de Oranje-selectie zonder een haasje op zijn naam. Volgens The Guardian was het opstellen van de 28-jarige Fries een 'karakteristieke Louis van Gaal-gok'. "De Nederlanders hebben de laatste tijd zo geworsteld met doelmannen dat Remko Pasveer, een 39-jarige die nog geen interland op zijn naam had, de laatste twee wedstrijden voor het WK speelde. Maar Noppert leek een geïnspireerde keuze", schreef de Engelse krant, die het optreden van laatstgenoemde afdoet als 'prima'.

Het Franse L'Équipe wijdt vrijwel zijn hele wedstrijdverslag aan de Toren van Joure. "Een verbazingwekkende en extreem zeldzame keuze voor een land van dit kaliber, maar wel een die zich uitbetaalde. Het was niet dat hij oncomfortabel oogde. Bij een 0-0 stand was hij doorslaggevend voor het Nederlandse succes, door zijn silhouet te verlengen bij een poging van Dia en een inzet van Idrissa Gueye te keren. En zijn handen trilden niet bij een inspanning van Pape Gueye in de 86ste minuut."

Ook binnen de landsgrenzen wordt er volop aandacht besteed aan Noppert, die maandagavond zichtbaar geëmotioneerd was na zijn Oranje-debuut. "De antiheld die dit Nederlands elftal een welkom soort X-factor geeft", omschrijft Sjoerd Mossou de goalie in het Algemeen Dagblad, terwijl Ben Wijnstekers – rapporteur namens de De Telegraaf – 'deze nuchtere gozer' zijn chauvinisme naar de achtergrond zag doen laten verdwijnen. "Ook ik wilde dat Bijlow ging keepen, maar zijn hele optreden garandeert hem dat hij in de volgende wedstrijd weer een basisplek heeft."

Frenkie de Jong: 'model voor Oranje'

Hoewel ook de winnende goal van Cody Gakpo op veel loftuitingen kan rekenen, ligt 'het tweede vergrootglas' toch op assistgever Frenkie de Jong. "Typisch Frenkie, toch weer bepalend. Een hele tijd neig je naar het cijfer 5 voor hem. Een uur lang was het veel lopen en veel balverlies. Maar opeens komt hij weer met zo’n briljante pass waar de eerste goal uit voortkomt. Dan ga ik hem meteen anders beoordelen", schrijft Wijnstekers, die de spelmaker uit Arkel een 6,5 toebedeelt.

Willem Vissers van De Volkskrant zag een soortgelijke Frenkie, en omschrijft diens optreden op poëtische wijze. "Senegal - Nederland was de wedstrijd waarin Frenkie de Jong twee kanten van zijn kunnen liet zien, waarmee het oordeel over Oranje was geveld. Hij verhief zich op het platform van de wereldtop, als één van de potentieel beste spelers van het toernooi, met dribbels en inzicht, met risico, met voetbal dat het de moeite waard maakt om naar voetbal te kijken. Maar hij viel soms ook van het verhoog, want hij had moeten scoren, gaf voor rust een onbedachtzame bal op Virgil van Dijk door het strafschopgebied heen, en leed veel balverlies. Maar ja, op het eind was daar die lichtstraal uit de toverschoen. Hij stond daarmee model voor Oranje, dat soms mooi aanviel, maar te weinig om Senegal werkelijk te verontrusten", aldus Vissers.