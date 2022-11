Verlosser gespot tegen Senegal: ‘Depay heeft mensen nodig die hem haten’

Dinsdag, 22 november 2022 om 00:45 • Justus Dingemanse • Laatste update: 00:34

Nederland won maandag de eerste wedstrijd van het WK van Senegal met 0-2. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland - Senegal schoven Jos Hooiveld en viervoudig international Danny Koevermans aan als analist. Na de wedstrijd tafelden zij met gastheer Justus Dingemanse na over alle zaken rond de openingswedstrijd van Oranje.

Het eerste wat voor die wedstrijd opviel, was de basisplaats voor Andries Noppert. De Heerenveen-keeper leek vooraf te zijn meegenomen als penaltykiller, maar slaagde erin Justin Bijlow en Remko Pasveer op de bank te houden. “Fantastisch”, beoordeelt Hooiveld hem vandaag. De debutant kon ook Koevermans bekoren: “Hij kon in de wedstrijd groeien en heeft een puike prestatie neergezet.”

De oud-spits mocht in 2007 zelf zijn haasje in ontvangst nemen en kan daardoor speculeren over hoe Noppert zich moest voelen. “Ik denk dat hij veel stress en zenuwen had; ook al oogt hij heel nuchter. De hele wereld kijkt mee.” Zelf was Koevermans vooral in ongeloof over zijn eigen selectie. Laat staan toen hij ook nog een basisplaats kreeg in de kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

“Ik zag staan dan DK een hesje kreeg. Je kon in dat partijspel zien wie er zouden starten. Ik zei: ‘Leuk en aardig, maar dit hesje is voor Dirk Kuijt, toch?’ Maar nee, hij was echt voor mij. Ik liep tussen Van Nistelrooij, Seedorf, Sneijder. Ongelooflijk. Ik denk dat Noppert dat ook voelde.” Beide heren vonden het desondanks wel enig risico om de interlandloze keeper zijn WK-debuut te laten maken. “Maar, de winnende coach, Louis van Gaal, heeft toch weer zijn gelijk”, geeft Koevermans toe.

Oranje viert de treffer tegen Senegal

De bondscoach maakt dan ook indruk op de gelegenheidsanalisten. “Zolang hij geen ruzie met de media zoekt. Het wordt een show, maar hij haalt wel wat druk weg bij de spelers. Het is een trucje. Ik houd daar wel van”, zegt Hooiveld. Koevermans vraagt zich vooral af waarom Van Gaal zelf graag zijn kwaliteiten benadruk. “Ik denk wel eens: waarom zo hoog van de toren blazen? Je hoeft die erkenning niet altijd te krijgen.”

Vandaar dat beide heren toch kritisch willen kijken naar de prestatie van Van Gaal. Wat kon de bondscoach anders doen? “Ik zou De Vrij erin zetten voor De Ligt”, begint Hooiveld. “Ik vind hem een beter koppel met Van Dijk. De Ligt had het moeilijk vandaag.” Verder kon spits Vincent Janssen geen potten breken. “Maar ja, ga er maar aan staan. In de eerste WK-wedstrijd meteen tegen Senegal dat weinig goals tegenkrijgt met van die tanks achterin”, spreekt Koevermans begripvol. Zijn collega bevestigt de kwaliteit van de tegenstander. “Je hebt gewoon gewonnen tegen de Afrikaanse kampioen. Een hele, hele mooie prestatie.”

Gezien het machteloze vertoon van Janssen was het logisch dat Memphis Depay de aanvaller van Royal Antwerp in de tweede helft verving. Hooiveld is een fan: “Hij houdt de tegenstander bezig. Er staat veel druk op hem, maar dat kan hij wel aan. Hij heeft mensen nodig die hem haten, en die hem ophemelen. Dan bepaalt hij wel waar hij energie uithaalt.” Koevermans ziet dat Van Gaal het ‘druk weghalen’ zelden toepast op zijn huidige topscorer. “Hij spreekt dat ook uit. Hij maakt de goals. Hij geeft de assists.”

Na twee jaar onder Van Gaal gewerkt te hebben, weet Koevermans als geen ander hoe veeleisend de trainer is. “Hij wringt je uit als een vaatdoek. Na drie jaar onder Van Gaal is het wel mooi geweest, dan ben je uitgewrongen.” Ondanks dat Hooiveld de bondscoach nooit van dichtbij meemaakte, schat hij voorganger én opvolger Ronald Koeman in als een ander type. “Dat is echt een warme deken. Een hele fijne man.”