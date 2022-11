‘Louis van Gaal is de beste bondscoach, beter dan Rinus Michels en ik’

Maandag, 21 november 2022 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:55

Louis van Gaal is door de zege tegen Senegal (0-2) alleen aan kop gekomen op de ranglijst van Oranje-bondscoaches met de meeste overwinningen. De keuzeheer won voor de 38ste keer een interland met het Nederlands elftal, één zege meer dan Dick Advocaat behaalde. Laatstgenoemde is maandagavond complimenteus over Van Gaal, die hij 'de beste bondscoach van Oranje' vindt.

Van Gaal is bezig aan zijn derde termijn als bondscoach van Oranje, net zo vaak als Advocaat aan het roer stond. Van Gaal had 59 wedstrijden nodig voor 38 zeges, terwijl Advocaat 37 van zijn 62 Oranje-interlands won. "Ik vind het helemaal niet vervelend dat Louis mij voorbij is", zegt Advocaat bij De Oranjewinter op SBS 6. "Hij is de beste bondscoach, dat vind ik wel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wilfred Genee vindt dat een opvallende uitspraak en vraagt door. "Ook beter dan Rinus Michels en jij?", aldus de presentator. "Ja, dat vind ik wel", reageert Advocaat. Michels won overigens dertig van zijn 59 interlands. "Louis heeft voor zichzelf altijd de moeilijkste weg gekozen", vervolgt Advocaat. "Hij vertelde zelfs aan de beste spelers ter wereld hoe ze moesten staan en hoe ze een bal moesten aannemen. Ik vind het een uitstekende coach."

Op de ranglijst van bondscoaches met de meeste overwinningen volgt wijlen Bob Glendenning op plek drie achter Van Gaal en Advocaat. De Engelsman was van 1923 tot 1940 bondscoach van Oranje en leidde het elftal in 87 wedstrijden naar 36 zeges. Daarmee is Glendenning ook de bondscoach met de meeste geleide interlands. Advocaat (62 interlands) en Van Gaal (59 interlands) volgen daarachter.