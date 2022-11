Johan Derksen vindt het logisch dat Van Dijk ‘die kutband’ niet droeg

Maandag, 21 november 2022 om 23:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

Johan Derksen staat achter het besluit van Virgil van Dijk om de OneLove-aanvoerdersband niet te dragen op het WK. De analist van De Oranjezomer vindt dat het sportieve belang altijd voorop moet staan en dat 'die kutband' geen gele kaart waard is voor de belangrijkste verdediger van Oranje. "Als de FIFA het zo wil spelen, dan moet je je daar gewoon bij neerleggen", zegt Derksen.

De FIFA maakte pas maandag bekend dat het dragen van de OneLove-band in Qatar een gele kaart oplevert. De KNVB zwichtte voor de druk en besloot samen met de zes andere bonden die zouden deelnemen om de band in te trekken. "Ik hoorde op de radio iemand zeggen dat het een schande was dat Van Dijk die band niet droeg, want je had erachter moeten blijven staan...", aldus Derksen. "Daar kreeg die jongen een gele kaart voor! Dan denk ik: wat een gelul! Kijk, een boete had de KNVB wel betaald, maar je kunt toch niet een centrale verdediger, waar het hele elftal op bouwt, een gele kaart geven voor die kutband! Die strijd moet je niet voeren."

Bij WK-Praat op ESPN denkt Arnold Bruggink er precies zo over. "Het sportieve verhaal van Virgil van Dijk snap ik", aldus de oud-aanvaller, die hard uithaalt naar de wereldvoetbalbond. "De FIFA is echt alle schaamte voorbij. Dat je sportieve straffen gaat uitdelen voor een aanvoerdersband... Als je bedenkt dat Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, twee dagen geleden nog een speech houdt... Het is echt misselijkmakend. De grote bonden moeten echt gaan optreden tegen die hele organisatie van de FIFA. Ze moeten zeggen: 'Als jullie dit willen, prima, maar wij gaan gewoon niet meer.'"

Marciano Vink doet er nog een schepje bovenop en zou al dit WK actievoeren. "Zeven landen hebben gezegd dat ze dit zouden doen. Wat als ze voet bij stuk hadden gehouden?", vraagt Vink zich af. "Dan had ik wel willen zien of ze zeven aanvoerders geel hadden gegeven. En dan als zeven grote landen zeggen: 'Als jullie die kaart niet schrappen, dan stoppen we.' Kijken wat er dan gebeurt. Want dat moet je een keer doen."