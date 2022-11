Valentijn heeft genoeg gezien: ‘Met dit duo word je geen wereldkampioen’

Maandag, 21 november 2022 om 22:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:36

Valentijn Driessen verwacht dat Louis van Gaal aanstaande vrijdag tegen Ecuador met een andere voorhoede gaat starten. De bondscoach van het Nederlands elftal begon tegen Senegal (0-2), zij het noodgedwongen, met Steven Bergwijn en Vincent Janssen als aanvalsduo. Driessen zag echter dat met het inbrengen van Memphis Depay veel meer gevaar werd gesticht. De aanvaller van Barcelona werd in de slotfase voorin vergezeld door Cody Gakpo. Laatstgenoemde hielp Oranje vijf minuten voor tijd aan de bevrijdende openingstreffer.

Driessen is duidelijk niet aan zijn trekken gekomen tijdens de openingswedstrijd van het Nederlands elftal. "Je viel bijna in slaap", concludeert de chef voetbal van De Telegraaf. "Gelukkig waren die trommelaars er nog. Daar werd je echt helemaal gek van. Willem Vissers van de Volkskrant is vaak bij de Afrika Cup geweest. Ik vroeg hem hoe het kon dat dat geluid zo bleef hangen. Dat had schijnbaar te maken met het feit dat de stadions open zijn. En gelukkig waren ze er, want ze hielden ons goed wakker."

De wedstrijd zelf stelde zwaar teleur, aldus Driessen. "Het was niet om over naar huis te schrijven, het viel echt zwaar en zwaar tegen. Senegal was stug, maar eigenlijk ook niet. Senegal is te zwak om Nederland echt te verontrusten. Dan verwacht je meer van het Nederlands elftal. Ik vond Oranje heel afwachtend spelen en te snel balverlies leiden. Frenkie de Jong ook. Die wordt vaak bejubeld, maar we mogen de lat best iets hoger leggen voor Frenkie. Hij gaf wel een geweldige assist bij de 0-1 van Gakpo. Daar refereerde Van Gaal ook aan."

Driessen verwacht een 'dominanter en aanvallender' Nederlands elftal in het restant van het WK. "Op het moment dat die Senegalezen werden vastgezet, wisten ze niet meer waar ze het moesten zoeken." Volgens Driessen was Gakpo uiteindelijk de man van de wedstrijd en niet Andries Noppert. De doelman van sc Heerenveen maakte zijn debuut en liet een prima indruk achter met een paar goede reddingen. "Ik kies liever voor een aanvaller dan voor een keeper. Maar voor die jongen (Noppert, red.) is het geweldig. Hij komt hier voor zijn eerste interland en houdt dan meteen de nul. Dit is een jongensboek, of een jongensdroom."

Aanvalsduo

De reactie van Van Gaal na afloop van het duel vond Driessen heel reëel. "Normaal gesproken zegt hij dat het geweldig was als Oranje slecht heeft gespeeld en als ze gewonnen hebben valt het altijd zwaar tegen. Maar hij gaf een reëel beeld van de wedstrijd", aldus de chef voetbal. "Hij gaf nog wel even aan dat 'zijn' wissels het verschil maakten. Het waren twee spelers (Gakpo en Depay, red.) die er al in stonden, maar het waren positiewisselingen. Het duo Depay en Gakpo maakte wel veel meer indruk dan Janssen en Bergwijn. Met dat duo word je geen wereldkampioen."