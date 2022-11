Bale helpt Wales bij WK-debuut aan punt tegen Verenigde Staten

Maandag, 21 november 2022 om 21:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:13

De Verenigde Staten en Wales zijn hun openingswedstrijd op het WK begonnen met een gelijkspel. Timothy Weah, de zoon van Liberia-president George Weah, zette de Amerikanen in de eerste helft op voorsprong, waarna Gareth Bale tien minuten voor tijd vanaf de strafschopstip voor de 1-1 zorgde. Voor de sterspeler was het zijn eerste WK, daar Wales zich de afgelopen 64 jaar niet wist te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. Het andere duel in Groep B tussen Engeland en Iran werd eerder op de dag eenvoudig gewonnen door de Engelsen (6-2).

Voor Wales betekende het duel met de Verenigde Staten het eerste optreden op een WK sinds 1958. De ploeg van Rob Page wist in de play-offs Oekraïne te verslaan, waardoor ook Gareth Bale voor het eerst op het hoogste podium te zien was. De sterspeler behaalde met Wales in 2016 de halve finale van het EK en de achtste finales vorig jaar. Bij de Verenigde Staten verschenen onder meer Christian Pulisic, Sergiño Dest en Weston McKennie aan de aftrap. Voormalig Heracles-speler Luca de la Torre begon op de bank.

Wat vanaf de eerste minuut zichtbaar werd, was de vijfmansdefensie bij Wales bij balverlies. Daarmee kon echter niet voorkomen worden dat Amerika voor het eerst gevaarlijk werd na een kleine tien minuten spelen. Josh Sargent zag zijn inzet op de lat uiteen spatten. Dest zag vervolgens al snel in het duel een gele kaart en moest toezien hoe Wales voor het eerst gevaarlijk werd via Ethan Ampadu. De verdediger schoot echter ver over. Na ruim een halfuur spelen greep Amerika de leiding. Pulisic stuurde Weah de diepte in en zag zijn ploeggenoot beheerst afrondden met buitenkant rechts: 1-0.

De Verenigde Staten hadden in het eerste bedrijf duidelijk het betere van het spel en werden dus beloond voor de aanvalsdrang via Weah. Wales zette daar teleurstellend weinig tegenover. De Welshmen probeerden het tempo in het tweede bedrijf wel iets op te schroeven, maar hadden moeite om tot goed uitgespeelde aanvallen te komen. Invaller Kieffer Moore was na ruim een uur spelen het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd ternauwernood over de lat getikt door Matt Turner. De doelman van Arsenal werd voor de rest amper op de proef gesteld.

Bij de Amerikanen ging de meeste aandacht uit naar Pulisic. De aanvallende middenvelder van Chelsea poogde zijn ploeg op sleeptouw te nemen, maar moest toezien hoe Walker Zimmerman zich vergreep aan Bale. De sterspeler kreeg de bal met de rug naar het doel aangespeeld en ging vervolgens gretig naar de grond toen de mandekker van de VS hem van achteren naar de grond werkte. Bale nam zelf plaats achter de bal en liet doelman Turner kansloos: 1-1. Brennan Johnson dacht in laatste minuut van de officiële speeltijd Wales zelfs nog de volle buit te bezorgen, maar zijn inzet werd gepakt.