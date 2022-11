Van Hanegem schrikt: ‘Als dit zijn niveau is, dan verwacht ik nog een wissel’

Maandag, 21 november 2022 om 21:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:48

Willem van Hanegem is niet tevreden over het optreden van Matthijs de Ligt. De centrumverdediger kreeg in het WK-duel met Senegal (0-2 winst) de voorkeur boven Jurriën Timber en Stefan de Vrij, maar hij liet geen sterke indruk achter op de Kromme.

Van Hanegem was na afloop vooral erg te spreken over het optreden van doelman Andries Noppert”, zo blijkt uit zijn column in het Algemeen Dagblad. “Dat hij eerste keeper zou worden had ik ook niet zien aankomen. Maar met het gegoochel met doelmannen zat het er toch een beetje in. Als hij er dan staat, moet je hem ook eerlijk beoordelen en gewoon vaststellen dat hij het gewoon prima heeft gedaan. De redding op dat schot van die invaller Gueye in de slotfase, die had echt niet iedere keeper naast getikt, hoor. Hij deed dat geweldig.”

Naast Noppert kunnen ook Virgil van Dijk en Cody Gakpo rekenen op positieve feedback van de columnist. “Dat we alsnog wonnen was verdiend en dat Cody Gakpo de belangrijke goal maakte, was mooi. Hij is een bescheiden jongen, maar zoals ik al eerder zei, is hij iemand die alles uit zijn loopbaan wil halen. Zo achter de spitsen, dat ligt hem wel. Dat heeft Louis goed gezien, al zal hij dat zelf nog wel een keer zeggen deze week. Maar niet alleen Gakpo is het WK goed begonnen. Virgil van Dijk oogde heel geconcentreerd.”

“Van Gaal heeft dus gelijk gehad met Noppert, althans in deze wedstrijd”, vervolgt Van Hanegem, die overigens enigszins teleurgesteld werd door De Ligt en een ‘ongeconcentreerde’ Frenkie de Jong. “Of Berghuis de juiste man is naast Frenkie de Jong, dat heb ik nog niet gezien. En Matthijs de Ligt was erg matig. Ik schreef eerder dat Jurriën Timber zo matig speelde bij Ajax dat een WK een probleem voor hem zou kunnen worden. Blijkbaar was dat ook zo op de trainingen, maar als dit het huidige niveau van De Ligt is verwacht ik Stefan de Vrij nog wel.”