‘Dick Schreuder gaat net als zijn broer aan de slag als trainer in Eredivisie’

Maandag, 21 november 2022 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:17

Dick Schreuder is op weg om trainer van FC Groningen te worden, zo meldt Jan Joost van Gangelen in ESPN Vandaag. Volgens de presentator staat Schreuder op het punt om PEC Zwolle achter zich te laten, om zo de opvolger te kunnen worden van Frank Wormuth bij Groningen. "Dit is een nieuwtje op eigen conto", aldus Van Gangelen.

"Schreuder en Groningen zijn bezig met vergaande gesprekken", vervolgt de presentator. "Met negentig procent zekerheid kan ik zeggen dat Schreuder de nieuwe trainer wordt van FC Groningen." Hans Kraay junior, die te gast is om na te praten over het WK-duel tussen Senegal en Nederland (0-2), raadt de broer van Ajax-coach Alfred Schreuder aan om goed na te denken over een overstap. "Ik zou niet zomaar weglopen bij PEC Zwolle als ik Schreuder was", aldus de analist.

Schreuder stapte in november 2021 in bij PEC Zwolle, dat er toen dramatisch voor stond in de Eredivisie. Ondanks vrij goede resultaten degradeerde PEC naar de Keuken Kampioen Divisie, waar de ploeg van Schreuder momenteel de tweede plaats bezet. "Het is mooie club waar hij met iets bezig is", zegt Kraay junior. "Het schijnt wel zo te zijn dat hij niet met iedereen even makkelijk overweg kan binnen de organisatie. Ze hebben voor 99 procent goede supporters, maar er hebben een paar debielen onlangs op het trainingsveld gestaan. Ze scandeerden: 'Schreuder out.'"

Bij Groningen moest Wormuth binnen een half jaar het veld ruimen. De van Heracles Almelo overgenomen trainer kreeg acht dagen geleden zijn congé vanwege de slechte resultaten. Groningen staat vijftiende in de Eredivisie. Kraay junior vindt het logisch dat de club bij Schreuder uitkomt. "Alles bij elkaar opgeteld vind ik het wel passen. Ondangs het feit dat hij met drie centrale verdedigers speelt – ook bij Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie – is het wel allemaal gericht op voetbal. Dat was het bij Wormuth ook, maar wel brutaal aanvallend en dat was het bij Wormuth helemaal niet."