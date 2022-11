Kraay jr.: ‘Heel raar om te zeggen na een 2-0 zege, maar dit is onzin, Louis’

Maandag, 21 november 2022 om 21:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:38

Hans Kraay junior vindt de uitleg van Louis van Gaal over de basisplaats voor Andries Noppert tegen Senegal (0-2 winst) 'echt onzin'. De analist van ESPN zou in alle gevallen Justin Bijlow hebben gekozen als eerste keeper van het Nederlands elftal. "Het is een heel verhaal", zegt Kraay junior na afloop van de eerste WK-wedstrijd van Oranje.

De verrassing was groot toen bekend werd dat Noppert de eerste doelman van Van Gaal. Kraay junior had de keeper van sc Heerenveen als nummer drie in de selectie verwacht. "Maar het is superleuk voor hem", aldus de analist, die Noppert een voldoende geeft voor zijn optreden. "Hij verrichte drie goede reddingen, hij heeft drie keer moeten duiken, maar de ballen waren ook niet heel bijzonder ingeschoten. Dat geeft hem vertrouwen."

Toch had Kraay junior het anders aangepakt. "Noppert is een superleuke jongen, en het is superleuk voor hem, maar ik blijf het vreemd vinden dat Bijlow niet keept. Als je met 2-0 hebt gewonnen, dan klinkt dit echt heel raar." Kraay junior verwacht geen wisselingen onder de lat meer bij het Nederlands elftal tijdens het WK. "Nee. Dit gaat niet meer veranderen."

De ESPN-analist is kritisch op Van Gaal. "Louis heeft in de voorbeschouwing gezegd: 'Ik was wel genoodzaakt om voor Noppert te kiezen.' Dat is onzin. Dat is echt onzin, Louis. Een trainer die wint, dan is alles leuk. Maar je mag ook dingen onzin vinden. Waarom ben je genoodzaakt voor Noppert te kiezen? Bijlow heeft natuurlijk wel tegen Lazio en Olympique Marseille gekeept. Dat is wel andere druk en andere baggage dan Noppert tegen PEC Zwolle en Roda JC..."