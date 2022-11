Hans Kraay junior: ‘Het is geen echte killer, dat straalt hij in alles uit’

Maandag, 21 november 2022 om 20:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:11

Frenkie de Jong is na de zege tegen Senegal (0-2) een van de meest besproken internationals van Oranje. Hans Kraay junior heeft genoten van een aantal dribbels van de middenvelder van Barcelona en prijst hem voor zijn prachtige assist bij het openingsdoelpunt van Cody Gakpo. "Dit is zó fijn aangesneden, zo bewust gegeven", aldus Kraay junior bij ESPN.

De Jong brak de wedstrijd in de slotfase open met zijn ragfijne balletje op Gakpo, die met de zijkant van het hoofd scoorde. "Dit is een echte Frenkie-bal, maar het had ook zomaar een Gakpo-bal kunnen zijn, want die geeft ze ook regelmatig zo bij PSV", weet Kraay junior. De Jong had Oranje al in de eerste helft op voorsprong kunnen zetten, toen de diepgelopen middenvelder werd bereikt door een slidepass van Steven Berghuis. "Dit is niet zo goed gedaan", oordeelt Kraay junior over de mislukte afronding van De Jong.

Laatstgenoemde kapte van zijn linkerbeen naar rechts, maar had te veel tijd nodig om een schot te produceren. "Je ziet aan alles, vanaf het moment dat hij hem krijgt van Berghuis, die hem met een soort sliding aangeeft...", aldus Kraay junior, die zijn zin niet afmaakt. "Ik denk dat hij hem met links moet aannemen en ook met links meteen moet afwerken. Hij gaat wel heel graag naar zijn rechterbeen en wel heel graag de drukte in. Het is geen echte killer, dat straalt hij hier uit. Hij heeft niet het gif dat Ruud van Nistelrooij had..."

Bij een speler met zoveel kwaliteiten zou je volgens Kraay junior iets meer finesse in de afronding kunnen verwachten. Toch oordeelt de analist niet al te hard. "Drie weken geleden schoot Frenkie nog wel een bal ontiegelijk hard binnen bij Barcelona (tegen Almería, red.), maar dat is niet waar hij het ultieme genot uithaalt. Zijn ultieme genot is: versnellen met een dribbel." De Jong liet dat een aantal keer zien tegen Senegal. "Hij is misschien mét bal nog sneller dan zonder bal. Hij kan in de dribbel ook nog een keer versnellen."

CODY GAKPO! Hij zet Oranje op voorsprong. Met het hoofd, na een scherpe bal van Frenkie de Jong #senned #wk2022https://t.co/BKNkxqBvsN pic.twitter.com/kWgfN5zKEP — NOS Sport (@NOSsport) November 21, 2022

Al met al oordeelt Kraay junior: "Hij was heel goed, maar ook een paar keer heel slordig." Het meest opvallende slordige moment vond plaats in de eerste helft, toen De Jong vanaf zijn eigen achterlijn Virgil van Dijk in grote problemen bracht met een zeer risicovolle pass door het eigen strafschopgebied. "Dit kan nooit", zegt Kraay junior. "Je mag hem ook wel een keer een peer geven. Dit moet je niet doen. Dit doen al die opgevoerde trainers in de Eredivisie ook... Zelfoverschatting of het aard van het beestje? Allebei. Als je een mooie voetballer bent, dan doe je dit. Maar eigenlijk heeft hij ook de kwaliteiten van een niet-mooie voetballer: hij kan behoorlijk tackelen, verdedigen en koppen. Dan zou je hier ook een keer het mooie voetbal opzij moeten zetten en hem naar voren peren."