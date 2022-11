Van Gaal: ‘Ik had hem kunnen wisselen, maar ik wilde mijn wissels sparen’

Maandag, 21 november 2022 om 20:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:36

Louis van Gaal is content met de WK-start van het Nederlands elftal. Oranje had maandagavond alle mogelijke moeite met Senegal, maar stapte uiteindelijk wel met een 0-2 overwinning van het veld. Cody Gakpo zorgde vijf minuten voor tijd voor de bevrijdende openingstreffer, waarna Davy Klaassen het duel in de blessuretijd in het slot gooide op aangeven van Memphis Depay. De invallers namen daarmee een belangrijk aandeel voor hun rekening.

Oranje had tegen Senegal het betere van het spel, maar was ook vaak slordig in balbezit. "Ik had niet de indruk dat wij zouden verliezen", aldus Van Gaal bij de NOS. "Met het inbrengen van Memphis verwachtte ik dat hij nog zou vallen. Dat is toch een speler die iets kan doorbreken. Hij kan het verschil maken. We hebben hem nu dertig minuten laten spelen, dat is een voordeel. Dat was vooraf ook afgesproken, dertig minuten. Dan mag ik hem ook niet later brengen, hoor. Ik moet afwachten hoe hij dit doorkomt. Hij zegt snel dat hij kan, maar wij moeten hem tegen zichzelf beschermen."

Volgens Van Gaal heeft Gakpo ook de kwaliteiten om in de punt van de aanval te spelen. De buitenspeler begon tegen Senegal als nummer 10 en zag Vincent Janssen en Steven Bergwijn het aanvalsduo vormen. "Gakpo was ook bepalend", gaat Van Gaal verder. Gakpo kopte in de slotfase raak op aangeven van Frenkie de Jong. "Je hebt toch kunnen zien in de eerste helft dat hij de snelheid had om de verdedigers eruit te lopen? Hij is behendig en vaardig. Hij moet alleen scoren in de beginfase. Als je naar Senegal kijkt: die hebben één kans gehad in de eerste helft en misschien twee in de tweede helft. Wij hebben een keeper die de ballen stopt."

Noppert was de grootste verrassing op het opstellingsformulier. De doelman van sc Heerenveen mocht meteen debuteren op het hoogste podium. Van Gaal erkent dat hij 'een goede klik' heeft met Noppert. "Ik ben ook ontwapend nu", lacht de 71-jarige coach. Volgens Noppert hebben Van Gaal en hij dezelfde humor. Daar kan de bondscoach zich wel in vinden. "Hij is ook vrij direct. En hij kan iets zeggen met een lach. Maar ook de timing waarop hij iets zegt is belangrijk. Het is niet zo dat we helemaal op elkaar lijken, maar hij heeft wel een paar kanten van mijn persoonlijkheid. Hij heeft geen fout gemaakt. Het was een goede keuze, denk ik. Hij is vooralsnog de eerste keeper."

Frenkie matig

Over het spel van Oranje was Van Gaal niet te spreken. "Ik vond ons niet goed spelen", aldus de bondscoach. "Wij gaven hen de mogelijkheid om te scoren uit de counter. Maar als wij compact stonden, hadden zij echt geen kans." Van Gaal vond dat onder meer Frenkie 'niet zijn beste wedstrijd' speelde. "Hij had heel veel balverlies, wat hij normaal niet heeft. Dat heeft ook te maken met de wijze waarop de tegenstander verdedigt. De tegenstander verdedigt op de positie en sluit dan in. Als je dan te veel loopt met de bal, kom je tegen een overmacht te spelen. Dat had ik voor de wedstrijd gezegd, maar hij vertrouwde op zijn vaardigheden."

Matthijs de Ligt was een van de spelers die het moeilijk had. De verdediger van Bayern München maakte een gespannen indruk, raakte in de eerste helft de bal een paar keer knullig kwijt en kreeg tien minuten na rust geel. "Iedereen heeft kunnen constateren waarom hij erin stond", stelt Van Gaal. "Kopkracht en fysiek. Die twee buitenspelers waren fysiek sterk en snel. Een gele kaart wil niet zeggen dat een ervaren speler als De Ligt een tweede gele kaart pakt. Hij weet dat. Ik had hem kunnen wisselen, maar ik wilde de wissels in de pocket houden, en gelukkig maar."