Van Hooijdonk geniet van spelersinterview: ‘Vanaf nu ieder duel voor de camera’

Maandag, 21 november 2022 om 19:48 • Mart van Mourik

Andries Noppert kijkt met een trots gevoel terug op zijn debuut in Oranje. De doelman hield zijn doel schoon in het openingsduel van het WK voor Nederland en zag hoe Cody Gakpo en Davy Klaassen de overwinning veiligstelden: 0-2. Pierre van Hooijdonk geniet van het interview dat Noppert na afloop van de wedstrijd geeft voor de camera van de NOS.

“Dit was heel speciaal”, vertelt Noppert aan verslaggever Jeroen Stekelenburg. “Natuurlijk droom je hiervan. Als klein jongetje altijd, maar later ga je er niet meer vanuit. Zeker niet met hoe mijn loopbaan gelopen is. Maar als het onder één man kan gebeuren, dan is het wel onder Louis van Gaal. Ik denk dat we in veel opzichten wel op elkaar lijken. We hebben dezelfde humor en denken over veel dingen wel hetzelfde. Het smaakt naar meer. Ik denk nooit na over de dingen die ik zeg. Dat is niet altijd slim in deze wereld, maar het maakt me wel oprecht en de trainer waardeert dat volgens mij wel.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij gaf mee dat ik gewoon zo moest spelen zoals bij mijn club”, vervolgt Noppert. “In Nederland lopen we allemaal te zeiken dat we geen goede keepers hebben. Het zit mij niet dwars. Ik vind het niet logisch, maar ik heb gewoon heel veel geluk. Ik kan alleen mijn stinkende best doen. Ik had gewoon last van gezonde spanning. Hoe dichter bij zo’n wedstrijd hoe mooier het wordt, maar de spanning neemt dan ook wel toe”, aldus de sluitpost.

Van Hooijdonk geniet met volle teugen van het gesprek tussen Stekelenburg en Noppert. “Vanaf nu moet je Noppert elke wedstrijd uitnodigen bij Jeroen. Geweldig! Het is zo puur. Hij denkt niet na over wat hij zegt en knalt het er gewoon uit. Het komt gewoon binnen. Het kan ook gevaarlijk zijn, haha.” Marco van Basten sluit zich aan bij zijn collega-analist en haalt herinneringen op uit zijn tijd als trainer van sc Heerenveen, waar hij Noppert persoonlijk leerde kennen. “Het was toen al een flapuit. Hij was destijds al zoals hij nu is: recht voor zijn raap. Het is een leuke gozer en niet ingewikkeld.”