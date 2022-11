Rafael van der Vaart: ‘Hij maakte veel fouten, maar was als enige zichzelf’

Maandag, 21 november 2022 om 19:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:50

Rafael van der Vaart is van mening dat het Nederlands elftal 'geweldig' aan het WK is begonnen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal had maandagavond alle mogelijke moeite met Senegal, maar sloeg in de slotfase toch twee keer toe: 0-2. Cody Gakpo en invaller Davy Klaassen werden de verlossers. Volgens Van der Vaart maakte Frenkie de Jong echter de meeste indruk. De middenvelder van Barcelona was vaak slordig aan de bal, maar werd ook beslissend met de assist op Gakpo.

Van der Vaart zei halverwege de tweede helft tegen Tom Egbers dat hij Frenkie de beste man van het veld vond. "Hij maakte heel veel fouten de tweede helft, maar hij was de enige die zichzelf was", aldus de oud-middenvelder bij de NOS. "In zijn acties vooral. Hij was niet bang en ging ervoor. Maar ik denk dat Senegal echt een geweldige ploeg is. Dit resultaat is geweldig. Dit is een typische eerste wedstrijd op een toernooi. Wat dat inhoudt? Een beetje gespannen, je voelt je niet top. Wij hadden dat in 2010 ook tegen Denemarken. Dat was ook een slechte wedstrijd, maar die win je wel (met 2-0, red.). Dat is een lekker gevoel."

Van der Vaart is naast Frenkie ook positief gestemd over het aandeel van de invallers. Van Gaal bracht Memphis Depay na een uur, Klaassen en Teun Koopmeiners tien minuten voor tijd en Marten de Roon in de absolute slotfase. "Koopmeiners at het gras op, maar ook De Roon en Klaassen. Memphis zag er ook goed uit na heel lang niet te hebben gespeeld. Er gebeurt toch iets als hij (Memphis, red.) erin komt. Ondanks dat het een hele saaie wedstrijd was, is dit een goed resultaat", aldus Van der Vaart, die nogmaals zijn lof uitspreekt richting Frenkie. "Hij speelde zoals hij ook bij zijn club speelt. Ik vond dat te veel spelers stijf stonden van de spanning."

Met name Matthijs de Ligt leek moeite te hebben met de spanning. "Berghuis was oké, maar die kan ook meer brengen. De Ligt vond ik matig spelen, met name in de eerste helft. Ik denk dat dit resultaat echt heel goed is tegen een goed Senegal." Van der Vaart vindt het 'te makkelijk' om nu al te zeggen dat Memphis het verschil kan maken. "Maar je ziet dat hij bezig is en sleurt. Hij is sterk en houdt die bal vast. Bij de laatste goal is hij ook betrokken. Van Gaal had het zo in zijn hoofd. Eerst Janssen en uur en dan Memphis brengen. Dat heeft goed uitgepakt."

Henry Schut vindt het opmerkelijk dat Van der Vaart Senegal 'een geweldige ploeg' vindt. "Het is wel de Afrikaans kampioen", aldus Marco van Basten. "Het was best een stugge ploeg. Het positieve is dat je een wedstrijd weet te winnen die je niet goed speelt. Dat is een kenmerk van een goede ploeg." Oranje heeft een aantal dagen om zich op te lappen. Vrijdagavond staat de tweede groepswedstrijd op het programma. Dan is in Doha Ecuador de tegenstander. De Zuid-Amerikanen wisten hun eerste groepsduel met 0-2 te winnen van gastland Qatar.