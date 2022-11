Stralende Cody Gakpo vertelt wat er door zijn hoofd schoot bij zeldzame kopgoal

Maandag, 21 november 2022 om 19:16 • Mart van Mourik

Cody Gakpo kijkt met een goed gevoel terug op het openingsduel voor Oranje op het WK. De aanvaller van PSV brak de ban in de wedstrijd tegen Senegal, die uiteindelijk met 0-2 gewonnen werd. Hoewel hij zeer gelukkig is met het resultaat, ziet Gakpo nog voldoende ruimte voor verbetering.

Terwijl Senegal vervolgens voorzichtig op jacht ging naar de openingstreffer, was het Oranje dat op voorsprong kwam in de 84ste minuut. Na een scherp aangesneden voorzet van Frenkie was Gakpo de uitkomende Édouard Mendy te slim af: 0-1. Oranje hield in de absolute slotfase eenvoudig stand en kwam er in de laatste minuut van de blessuretijd zelfs nog een keer gevaarlijk uit via Memphis. De spits van Barcelona behield het overzicht en stelde Klaassen in staat om de score te verdubbelen: 0-2.

“Het gevoel is goed natuurlijk”, vertelt Gakpo direct na afloop voor de camera van de NOS. “We waren op zoek en uiteindelijk viel de goal. Het ging heel moeizaam. We waren niet zorgvuldig genoeg aan de bal en ik denk dat we veel beter kunnen. Het is wel anders dan een normale wedstrijd, maar we waren niet van slag door zenuwen. Aan de bal had het veel beter gekund, maar bij balbezit van de tegenstander was het goed. We weten dat we beter kunnen. Het is in ieder geval lekker dat ik raak heb kunnen koppen.”

“Hoe die goal ging? Ik zag dat Frenkie opendraaide, dus dat was het moment voor mij om te lopen”, vervolgt Gakpo. “Toen viel hij precies achter de verdediging en daarna was het een kwestie van aanraken. De keeper zit dan meestal mis. Hoewel we nu met 2-0 gewonnen hebben, zijn we de stroeve wedstrijd niet vergeten. We moeten het goed analyseren en kijken wat er beter moet in de komende wedstrijden.”