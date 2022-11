Voetbalzone-analisten delen na zege drie onvoldoendes uit aan Oranje

Maandag, 21 november 2022 om 19:03 • Kevin van Buuren • Laatste update: 20:06

Nederland heeft maandag de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal met 0-2 gewonnen. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland - Senegal namen Jos Hooiveld en Danny Koevermans plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties van de Nederlands ploeg.

De tweede helft leek in eerste instantie veel op het verloop van de eerste. Nederland wist op wat dreigende momenten na geen vuist te maken tegen de stugge defensie van Senegal. Halverwege de tweede helft was het echter Frenkie de Jong die met een fijne voorzet Cody Gakpo vond, waarna de aanvaller net voor de handen van keeper Edouard Mendy de bal binnenkopte. Even later werkte Davy Klaassen een rebound na een schot van Memphis Depay binnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Over de hoofdrol in de verdediging waren beide analisten het roerend eens. “Gezien de ervaring van Andries Noppert hoef je niets van hem te verwachten, maar alles wat hij moest doen, heeft hij uitstekend opgelost.” Matthijs de Ligt werd in de rust juist al negatief uitgelicht. “Hij was niet zeker aan de bal. Ik denk niet dat hij volgende wedstrijd in de basis staat”, aldus Koevermans.

Op het middenveld wist Frenkie de Jong tot zijn assist niet altijd te bekoren. “Af en toe was hij wat ongelukkig, maar hij eist ook wel heel veel op, hè?”, legt Koevermans uit. “Je verwacht veel van hem, omdat de standaard ook heel erg hoog ligt”, vult Hooiveld toe. De oud-speler van onder meer FC Twente ziet graag een wijziging op het middenveld. “Gakpo moet meer naar voren spelen, dat zie je meteen bij die goal." Davy Klaassen kreeg na zijn goal als invaller een automatische voldoende van de twee gasten.

De overige spitsen waren ‘onzichtbaar’, vond de voormalig spits. In die aanval lijkt Vincent Janssen het logische slachtoffer van de terugkomst van Depay, zoals Louis van Gaal al had voorspeld. De bondscoach krijgt van beide analisten een voldoende. “Hij heeft schijnbaar toch de goede keeper gekozen, maar het was niet sprankelend”, zegt Koevermans. Hooiveld kijkt ook kritisch. “Ik had het voorin anders gedaan.”