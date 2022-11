Gakpo en Klaassen helpen slordig Oranje aan late zege op Senegal

Maandag, 21 november 2022 om 19:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:11

Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een benauwde zege. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal moest tegen Senegal diep gaan, maar werd in de slotfase beloond. Na een rake kopbal van Cody Gakpo gooide invaller Davy Klaassen het duel diep in blessuretijd in het slot: 0-2. Door de zege gaat Oranje meteen aan kop in de poule voor Ecuador, dat zondagavond met 0-2 wist te winnen van Qatar. Andries Noppert, de verrassende debutant aan de kant van Oranje, maakte met een aantal prima reddingen een uitstekende indruk.

In aanloop naar de openingswedstrijd tegen Senegal ging het vooral over de OneLove-aanvoerdersband. Nederland wenste samen met zeven andere Europese landen een statement te maken, maar zag daar na dreiging van de FIFA op het laatste moment vanaf. Aanvoerder Virgil van Dijk verscheen om die reden met een speciale gele band met daarop de tekst 'NO discrimination'. Over de startopstelling was in aanloop naar het duel al veel uitgelekt. Zo werd zondag al bekend dat Noppert zou keepen. Matthijs de Ligt was de andere verrassing. Steven Berghuis vormde het middenveld met Frenkie de Jong en Cody Gakpo.

Frenkie de Jong was in de eerste helft de speler die het meest wist te overtuigen bij Oranje.

Laatstgenoemde kreeg al na vier minuten een enorme mogelijkheid om de score te openen. De aanvaller van PSV ontving de bal van Vincent Janssen en besloot vervolgens in kansrijke positie Steven Bergwijn te zoeken, maar die pass was onnauwkeurig. Tot woede van de Ajacied. Aan de overkant mikte Ismaïla Sarr rakelings over na slordig balverlies bij Oranje. Iets waar Van Gaal nadrukkelijk op hamerde in de voorbereiding op het WK. Halverwege de eerste helft leek Frenkie Oranje alsnog op voorsprong te zetten. De middenvelder was het eindstation van een vlijmscherpe counter. Op aangeven van Berghuis had hij echter te veel tijd nodig.

Rentree Memphis

Oranje had het initiatief in de eerste helft, maar wist dit niet uit te drukken in de score. Een poging van Berghuis ging rakelings over de deklat, terwijl namens Senegal Sarr het vijandelijke doel opnieuw onder vuur nam. Van Dijk zette zijn hoofd op tijd tegen de bal en voorkwam dat Noppert moest ingrijpen. Ook in de beginfase van de tweede helft waren de beste kansen voor Oranje. Van Dijk torende vijf minuten na rust boven alles en iedereen uit na een corner van Gakpo, maar zag zijn inzet rakelings over het doel gaan. Het geduld van Van Gaal raakte daarmee langzaam op, waardoor de bondscoach na een uur besloot om Memphis Depay binnen de lijnen te brengen.

De spits van Barcelona kwam binnen de lijnen voor Janssen, maar zag Senegal vervolgens gevaarlijk worden. Na een vlammend schot in de korte hoek van Boulaye Dia moest Noppert zich strekken. De doelman van sc Heerenveen, die tot dat moment nog niet op de proef was gesteld, redde uitstekend. Terwijl het duel in die fase aan amusement te wensen overliet, kreeg Senegal een nieuwe tik te verwerken. Cheikhou Kouyaté kwam bij een duel verkeerd terecht en moest het veld per brancard verlaten. De middenvelder van Nottingham Forest barstte in tranen uit. Enkele minuten na de blessurebehandeling moest Noppert voor de tweede keer echt in actie komen op een schot van Idrissa Gueye.

CODY GAKPO! Hij zet Oranje op voorsprong. Met het hoofd, na een scherpe bal van Frenkie de Jong #senned #wk2022https://t.co/BKNkxqBvsN pic.twitter.com/kWgfN5zKEP — NOS Sport (@NOSsport) November 21, 2022

Een kwartier voor tijd bracht Van Gaal zowel Davy Klaassen als Teun Koopmeiners binnen de lijnen als frisse krachten. Bergwijn en Berghuis werden voor hen naar de kant gehaald. Terwijl Senegal vervolgens voorzichtig op jacht ging naar de openingstreffer, was het Oranje dat op voorsprong kwam. Na een scherp aangesneden voorzet van Frenkie was Gakpo de uitkomende Édouard Mendy te slim af: 0-1.

Senegal gaf zich echter niet gewonnen en bleef het doel van Noppert opzoeken. Invaller Pape Gueye probeerde het met een schot in de korte hoek, maar opnieuw lag de Toren van Joure In de weg. Oranje hield in de absolute slotfase eenvoudig stand en kwam er in de laatste minuut van de blessuretijd zelfs nog een keer gevaarlijk uit via Memphis. De spits van Barcelona behield het overzicht en stelde Klaassen in staat om de score te verdubbelen: 0-2. Door de late treffer van Klaassen bezet Oranje meteen de koppositie in Groep A voor Ecuador, Senegal en Qatar.