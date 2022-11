Pierre van Hooijdonk vindt ondanks matig optreden Oranje tóch een uitblinker

Maandag, 21 november 2022 om 18:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:21

Pierre van Hooijdonk vindt Frenkie de Jong de beste aan de kant van Oranje. Halverwege het WK-duel met Senegal geeft het scorebord nog een 0-0 stand aan, en dat heeft mede te maken met een gemiste kans van de middenvelder van Nederland. Ook was De Jong, vanwege slordig uitverdedigen, betrokken bij een grote kans van Senegal. Desalniettemin komt de meeste dreiging vanuit De Jong, zo stelt de analyticus bij de NOS.

Hoewel Oranje niet kon overtuigen in de eerste helft, werd er toch enkele keren gevaar gesticht. De eerste grote kans was voor Steven Bergwijn, die nét tekort kwam om een scherpe voorzet van Cody Gakpo binnen te lopen. Na negentien minuten spelen kreeg ook Frenkie de Jong een uitgelezen mogelijkheid om Oranje de voorsprong te bezorgen. Na goed voorbereidend werk van Bergwijn en Steven Berghuis kwam de middenvelder van Barcelona in de gelegenheid om uit te halen, maar De Jong wachtte te lang en stuitte op de defensie van Senegal. Vijf minuten voor het rustsignaal beproefde ook Berghuis zijn geluk met een schot van buiten de zestien; zijn inzet ging echter rakelings over.

“Nederland is wel iets beter dan Senegal”, concludeert Van Hooijdonk na het bekijken van de eerste helft. “Toch zijn er ook kansen voor de tegenstander. Vaak wordt de dreiging ingeleid door slordigheden van eigen spelers.” Ondanks het veroorzaken van een kans en het niet benutten van een mogelijkheid, is Van Hooijdonk het meest tevreden over De Jong. “Frenkie is een van de betere spelers aan de kant van het Nederlands elftal. Hij heeft goede intercepties en die lange rushes kennen we van hem. Hij maakt het verschil met fenomenale dribbels. De counter was natuurlijk de beste kans, maar toen was het wel jammer dat Frenkie daar stond.”

Tegelijkertijd ziet de analist dat Matthijs de Ligt met veel moeite aan de wedstrijd is begonnen. "Het is goed dat Van Dijk zijn hoofd tegen de bal zet, anders was het zeker op goal geweest. Dat was echt gevaarlijk. Het is dreigend, zonder dat Senegal echt grote kansen krijgt."