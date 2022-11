Danny Koevermans ziet dissonant bij Oranje: ‘Hij heeft het moeilijk’

Maandag, 21 november 2022 om 17:51 • Kevin van Buuren • Laatste update: 18:51

Nederland is er nog niet in geslaagd om de brilstand van het scorebord te krijgen tegen Senegal. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje-leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland - Senegal nemen Jos Hooiveld en Danny Koevermans plaats in de analistenstoel. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

De eerste opvallende naam, al werd het al voorzichtig voorspeld door omringende media, was Andries Noppert. De keeper van SC Heerenveen werd met zijn basisplek de vijftigste debutant van Louis van Gaal als bondscoach van Oranje. “Dat doet Van Gaal met opzet”, denkt Koevermans. “Zodat hij kan zeggen: ‘Ik heb die keeper erin gezet.' Op het gebied van sportieve prestatie blijkt het voor de Oranje-spelers moeilijk om op te vallen."

Als het gaat over de kwetsbaarheid in deze wedstrijd, wordt Matthijs de Ligt genoemd. “Die heeft het lastig. Komt al een paar keer te laat in het duel”, zegt Hooiveld. Verder is er niet veel wat er anders moet, denken de gasten. “Er staan daar een paar tanks achterin bij Senegal. Met snelheid, technische bagage. Ga er maar aanstaan”, zegt Koevermans. “Met snel spel kom je daar misschien doorheen, alleen de kansen gaan er tot nu toe nog niet in.”