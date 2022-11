Engeland rekent in duel met bijna een half uur blessuretijd af met Iran

Maandag, 21 november 2022 om 16:12 • Guy Habets • Laatste update: 16:22

Engeland heeft in de eerste wedstrijd van Groep B op het WK simpel afgerekend met Iran. De Aziaten konden geen vuist maken en werden vooral in de eerste helft overlopen door de mannen van bondscoach Gareth Southgate: 6-2. Jude Bellingham, Bukayo Saka (tweemaal), Raheem Sterling, Marcus Rashford en Jack Grealish kwamen allen op het scorebord, terwijl Mehdi Taremi met twee goals de eer redde voor Iran. Door diverse blessures en VAR-checks liep het aantal extra minuten in totaal op tot bijna dertig.

Southgate koos voor een aangepaste formatie ten opzichte van de laatste officiële wedstrijden die the Three Lions speelden. Toen traden de Engelsen aan in een 3-4-2-1-opstelling, maar tegen Iran wordt er in een 4-2-3-1 gespeeld. Dat betekent dat Harry Maguire achterin naast John Stones kwam te staan. Bellingham, het toptalent in de selectie van Southgate, kreeg een plekje op het middenveld. De Iraniërs traden met Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh aan.

De Engelsen namen meteen de regie in handen en kregen de eerste kleine kansjes van de wedstrijd, totdat Alireza Beiranvand naar de grond ging. De keeper van Iran kwam hard in botsing met een van zijn centrale verdedigers en moest minutenlang behandeld worden aan het hoofd. Aangezien de bondscoach niet ingreep en de medische staf Beiranvand niet wilde dwingen om zich te laten wisselen, bleef de zichtbaar aangeslagen doelman onder de lat staan. Een paar minuten later ging de goalie van Persepolis FC echter alsnog zitten en moest hij van het veld.

Hossein Hosseini, zijn vervanger, leek na een half uur spelen een tegengoal te moeten incasseren. Harry Maguire kopte uit een corner echter op de lat, maar duidelijk was wel dat de openingstreffer in de lucht hing. Bellingham maakte die uiteindelijk ook. De middenvelder van Borussia Dortmund kopte knap raak na een voorzet vanaf links van Luke Shaw: 1-0. Het was het eerste interlanddoelpunt voor Bellingham tijdens zijn achttiende wedstrijd voor de Engelse nationale ploeg.

Bellingham scoort met een kopbal uit een voorzet van Shaw. De middenvelder krijgt te veel ruimte van de Iraanse verdedigers en straft dat goed af. Kijk live mee ? https://t.co/96TJNMv2bO pic.twitter.com/Op2MIb9eFK — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 21, 2022

Nog voor de rust besliste de formatie van Southgate het treffen. Dat deden de Engelsen middels twee fantastische treffers: eerst kogelde Saka de bal binnen uit een afgeslagen corner en even later volleerde Sterling een knap aangesneden voorzet van Harry Kane tegen de touwen. Iran kon er niks tegen doen en had nog geluk dat het in de veertien (!) minuten extra speeltijd niet nog erger werd. In de rust koos Carlos Queiroz, de bondscoach van Iran, voor drie defensieve wissels om de schade te beperken. Jahanbakhsh werd daar onder meer het slachtoffer van.

De wijzigingen zorgden ervoor dat de Aziaten het defensief gezien beter op orde kregen. Tot nieuwe kansen leidden de personele wijzigingen overigens niet direct. Engeland schroefde de doelpuntenproductie nog verder op. Saka scoorde na ruim een uur spelen door vanaf de rechterkant naar binnen te komen en de verre hoek te vinden (4-0), maar even later zorgden de Iraniërs ook nog voor een hoogtepunt. Taremi redde namelijk de eer door van dichtbij hard raak te schieten. Uiteindelijk zorgden invallers Rashford en Grealish na geslaagde counters voor de 6-1 stand en maakte Taremi er vanaf de stip nog 6-2 van.