Unibet: een odd van 3.15 voor een doelpunt van Di Maria tegen Saudi-Arabië!

Maandag, 21 november 2022 om 23:00 • Laatste update: 15:51

Voor Lionel Messi en Argentinië begint het WK in Qatar dinsdagochtend met een groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni is de torenhoge favoriet om als winnaar van Groep C de achtste finales te bereiken. Kan Argentinië deze status tegen Saudi-Arabië waarmaken? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit WK-duel.

Er was de afgelopen dagen veel te doen om Messi. De sterspeler van la Albiceleste liet afgelopen vrijdag en zaterdag nog de groepstraining van Argentinië schieten vanwege lichte kuitklachten, maar heeft deze zondag hervat. Het eindtoernooi in Qatar moet Messi’s laatste kunststukje worden. Bondscoach Scaloni heeft in zijn 26-koppige WK-selectie ook een plekje ingeruimd voor de ex-Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez. Onder Scaloni is Argentinië momenteel al 37 interlands op rij ongeslagen. Vorige week woensdag werd de Verenigde Arabische Emiraten in een oefenduel nog simpel met 5-0 aan de kant gezet.

Zie jij Argentinië met drie goals verschil winnen? De quotering hiervoor staat op 2.48

Wat opvalt bij Saudi-Arabië is dat voltallige selectie in de eigen binnenlandse competitie speelt. Vandaar dat er geen namen bij zitten die er meteen uitspringen, behalve dan de trainer, Hervé Renard. Het land is op papier de zwakke broeder in Groep C. Saudi-Arabië kan echter hoop putten uit de sterke WK-kwalificatiepoule, waarin Japan en Australië de tegenstander waren. Saudi-Arabië sloot deze poule als winnaar af en verloor in de tien kwalificatiewedstrijden slechts één keer en bemachtigde zo vrij gemakkelijk een ticket voor het WK.

Denk jij dat Saudi-Arabië voor een verrassing kan zorgen? Een gelijkspel is te spelen tegen een odd van 8.00!

In het oefenduel met de Verenigde Arabische Emiraten was Messi goed voor een goal en assist. Daarmee onderstreepte hij zijn geweldige vorm. Bij Paris Saint-Germain kwam de steraanvaller in negentien officiële duels tot twaalf goals en veertien assists. Het is afwachten of Scaloni risico met Messi wil nemen door hem vanaf het eerste fluitsignaal te laten beginnen. Indien dit niet het geval is, zal Ángel Di María de Argentijnen op sleeptouw moeten nemen. De vleugelaanvaller was woensdag nog goed voor twee goals en een assist.

Zie jij Ángel Di María scoren tegen Saudi-Arabië? De quotering hiervoor staat op 3.15!

Unibet geeft vijf miljoen weg als het Nederlands elftal het WK wint!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+