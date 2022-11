Analiste van BBC draagt OneLove-aanvoerdersband en oogst lof

Maandag, 21 november 2022 om 14:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:57

BBC-analiste Alex Scott verscheen maandag voorafgaand aan de wedstrijd tussen Engeland en Iran met de OneLove-aanvoerdersband om de arm. De 140-voudig Engels international heeft online veel bijval gekregen en lof geoogst voor haar statement. De Engelse aanvoerder Harry Kane zou de band ook dragen, maar zag hier van af nadat de FIFA de armband verbood.

Het was de bedoeling dat de aanvoerders van zeven Europese landen, waaronder Engeland, de OneLove-aanvoerdersband om zouden doen. De FIFA liet maandag al weten dat dit niet getolereerd zou worden en maakte duidelijk dat aanvoerders meteen een gele kaart zouden krijgen. Scott, die voor de BBC in Qatar aanwezig is, deed wat de aanvoerders niet mogen doen en verscheen in de live-uitzending met de OneLove-aanvoerdersband om de arm. Op social media regent het complimenten voor haar keuze.

De FIFA liet maandag middels een officieel persbericht weten dat hun No Discrimination-band wel gedragen mag worden. Normaliter zouden aanvoerders pas vanaf de kwartfinale een speciale aanvoerdersband dragen. Het naar voren halen van de anti-discriminatiecampagne lijkt een direct antwoord op de consternatie die is ontstaan na de perikelen rondom de One Love-aanvoerdersband. In het officiële statement zegt de FIFA dat het vervroegen van de campagne ‘alle 32 aanvoerders de kans geeft om deze armband te dragen tijdens de FIFA World Cup Qatar 2022’.

Aanvoerders van Nederland, Engeland, Wales, Duitsland, Denemarken, België en Zwitserland wilden de One Love-aanvoerdersband dragen om een statement te maken. Afgelopen zondag liet the Telegraph al weten dat de FIFA het dragen van de band wilde bestraffen met een gele kaart. De Engelse krant wist te melden dat de wereldvoetbalbond dit aan de Engelse voetbalbond FA had medegedeeld. Voor het dragen van een afwijkende aanvoerdersband moet officieel goedkeuring worden gegeven en dat was niet gebeurd.