Dit zijn de tegenstanders van Cristiano Ronaldo op zijn laatste WK ooit

De 22e editie van het WK voetbal gaat bijna van start. Vanaf 20 november gaan 32 landen in Qatar strijden om de felbegeerde titel. De spelers van Nederland, België, Frankrijk en Brazilië zijn bij het grote publiek bekend, maar hoe staan landen als Australië, Zuid-Korea en Servië ervoor? In deze rubriek blikt Voetbalzone per poule vooruit op het WK en in de laatste editie is het de beurt aan Groep H, waar onder meer het Portugal van Cristiano Ronaldo in zit. De andere landen in deze poule zijn Ghana, Uruguay en Zuid-Korea.

Portugal

Portugal is de nummer negen van de FIFA-wereldranglijst. We kennen het Portugese elftal natuurlijk allemaal van Cristiano Ronaldo (Manchester United), maar de selectie heeft meer topspelers in de gelederen. Zo zijn ook Bruno Fernandes (Manchester United), Rafael Leão (AC Milan), Bernardo Silva en Rúben Dias (beiden Manchester City) meegenomen naar Qatar. Vleugelverdedigers Diogo Dalot (Manchester United) en Joao Cancelo (Manchester City) zijn goed in vorm en zullen waarschijnlijk in de basis gaan starten. Ook Joao Palhinha (Fulham) maakt dit seizoen veel indruk in de Premier League. De verdedigende middenvelder is een belangrijke spil in het elftal van Fulham, dat knap negende staat. Aderlating voor Portugal is de blessure van Diogo Jota. Hij moet dit WK aan zich voorbij laten gaan.

Portugal doet in Qatar voor de achtste keer mee aan een wereldkampioenschap. Sinds 2010 zijn de Portugezen niet verder gekomen dan de achtste finale. De kwalificatie voor dit toernooi verliep niet bepaald vlekkeloos. Portugal werd tweede in de groep en moest via play-offwedstrijden tegen Turkije en Noord-Macedonië een plek in de groepsfase bemachtigen. Ook in de Nations League werd Portugal tweede dit jaar: Spanje wist op de laatste speeldag de Final Four te bereiken in een onderling duel tegen het Portugese elftal. Met Fernando Santos heeft Portugal wel een coach die weet hoe het is om een eindtoernooi te winnen. Hij was tevens de bondscoach toen Portugal in 2016 de Europese titel veroverde. O Seleção das Quinas speelde voorafgaand aan het WK nog een oefenduel met Nigeria. Deze werd overtuigend gewonnen: 2-0. Portugal trapt hun WK af op 24 november met het duel tegen Ghana. Uruguay is op 28 november de tegenstander, waarna de poulefase wordt besloten op 2 december. Zuid-Korea is dan de opponent.

Ghana

Ghana heeft een relatief jonge selectie. Met 24,7 jaar gemiddeld hebben zij een van de jongste selecties van het WK. Een aantal jonge talenten die meereizen naar Qatar zijn Mohammed Kudus (Ajax), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes) en Mohammed Salisu (Southampton). Naast deze jonge spelers heeft het West-Afrikaanse land ook een aantal ervaren krachten meegenomen. Zo gaan ook Thomas Partey (Arsenal) en Jordan Ayew (Crystal Palace) mee naar Qatar. Daarnaast heeft Ghana met Iñaki Williams (Athletic Club) een goede spits op het veld staan. De broer van Nico WIlliams, die voor Spanje uitkomt dit WK, scoorde dit seizoen al vijf keer in veertien duels. Tegenvaller voor de Ghanezen is de blessure van eerste doelman Jojo Wollacott (Charlton Athletic). Hij liep een vingerblessure op en zit definitief niet bij de selectie.

Ghana is in Qatar voor de vierde keer present op een wereldkampioenschap. In 2010 wisten de Ghanezen zelfs de kwartfinale te bereiken. Voor dit WK heeft Ghana zich gekwalificeerd door eerst de kwalificatiepoule als winnaar af te sluiten en vervolgens in een tweeluik te winnen van Nigeria. Tegen Nigeria werd het 1-1 over twee duels, maar Ghana had meer uitdoelpunten gemaakt. Ghana was dit jaar tevens aanwezig bij de Afrika Cup. Deze campagne verliep echter dramatisch. The Black Stars werden troosteloos laatste in de poule met Marokko, Gabon en de Comoren. Daarnaast speelde Ghana een drietal oefenwedstrijden voor het WK. Tegen Brazilië werd er nog met 3-0 verloren, maar Nicaragua werd met 1-0 verslagen en ook Zwitserland was geen partij voor de Ghanese selectie: 2-0. Ghana begint op 24 november tegen Portugal, waarna op 28 november en 2 december respectievelijk Zuid-Korea en Uruguay de tegenstander zijn.

Uruguay

Uruguay heeft in tegenstelling tot Ghana een relatief oude selectie. Luis Suárez (zonder club), Edinson Cavani (Valencia), Diego Godín (CA Vélez Sarsfield) en Fernando Muslera (Galatasaray) zijn inmiddels de 35 gepasseerd. Naast deze ervaren spelers staan een aantal jonge talenten die furore maken bij grote Europese clubs. Darwin Núñez (Liverpool), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) en Ronald Araújo (FC Barcelona) zitten tevens bij de selectie. Laatstgenoemde is echter herstellende van een blessure en zal naar verwachting de eerste wedstrijden niet in de basis beginnen. Ook de pas 21-jarige Manuel Ugarte (Sporting CP) is opgenomen in de selectie. De verdedigende middenvelder miste dit seizoen nog geen minuut bij zijn werkgever.

Uruguay kwalificeerde zich voor het WK door derde te worden in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. De eerste winnaar ooit van de wereldbeker eindigde achter Argentinië en Brazilië. Uruguay was ook aanwezig op de Copa America van vorig jaar. Dat toernooi eindigde voor Uruguay in de kwartfinale, want het verloor na strafschoppen van Colombia. Uruguay speelde tevens een aantal oefenwedstrijden ter voorbereiding op het WK. De wedstrijd tegen Iran werd met 1-0 verloren, tegen Canada werd er met 2-0 gewonnen en ook aan Panama had la Celeste geen kind: 5-0. Uruguay begint op 24 november hun WK-campagne met een wedstrijd tegen Zuid-Korea. Daarna is op 28 november Portugal de tegenstander. Op 2 december wacht het duel met Ghana.



Zuid-Korea

Het merendeel van de spelers in de Zuid-Koreaanse selectie speelt in de eigen competitie. Min-jae Kim (Napoli), Kang-in Lee (RCD Mallorca) en absolute wereldster Heung-min Son (Tottenham Hotspur) zijn enkele uitzonderingen. Son is op dit moment nog geblesseerd aan zijn oog, maar zit wel bij de selectie. De aanvaller zegt zeker weten fit te zijn voor het toernooi, al moet hij waarschijnlijk wel met een masker spelen. Daarnaast zitten ook Hee-chan Hwang (Wolverhampton) en Jae-sung Lee (FSV Mainz 05) bij de 26-koppige selectie. De ploeg van Zuid-Korea is met 27,8 jaar gemiddeld een van de oudste deelnemende landen van het toernooi.

De Aziatische Tijgers zijn sinds 1986 onafgebroken aanwezig op het wereldkampioenschap. Het hoogtepunt voor Zuid-Korea was in 2002, toen tijdens het WK in eigen land onder leiding van Guus Hiddink de halve finale werd bereikt. Of dat nu ook gaat lukken, moeten we maar afwachten. Wel is Zuid-Korea goed in vorm. In de WK-kwalificatiereeks werd slechts een keer verloren en ook in de EAFF Asian Cup werd de finale gehaald. Zuid-Korea speelde tevens een aantal oefenwedstrijden. Tegen Kameroen en IJsland werd er met 2-0 gewonnen en het duel met Costa Rica werd met 2-2 gelijkgespeeld. Op 24 november speelt Zuid-Korea tegen Uruguay, waarna op 28 november Ghana de opponent is. 2 december speelt Zuid-Korea tegen Portugal.