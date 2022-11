KNVB krijgt stevige kritiek: ‘Ik vind het getuigen van geen karakter’

Maandag, 21 november 2022 om 13:47 • Guy Habets • Laatste update: 14:06

Reza Ghoochannejhad is kritisch op het besluit van de KNVB om de OneLove-aanvoerdersband niet om de bovenarm van Virgil van Dijk te schuiven. De FIFA dreigde met het uitdelen van gele kaarten aan spelers die de veelbesproken band dragen en dat maakte dat de Nederlandse voetbalbond van koers wijzigde. Eerst werd nog gezegd dat er ongeacht de straf voor gekozen zou worden om de band te dragen.

In de studio van de NOS wordt door Ghoochannejhad, voormalig spits en international van Iran, voorbeschouwd op de wedstrijd tussen zijn vaderland en Engeland. Eerst werd hem door presentatrice Rivkah op het Veld gevraagd naar de beslissing van de KNVB om de OneLove-aanvoerdersband niet te dragen. "Ik vind het getuigen van geen karakter", reageert Ghoochannejhad stellig. "De mevrouw (directrice topvoetbal Marianne van Leeuwen van de KNVB, red.) zegt dat we daarheen gaan om te voetballen, maar dat wist je al voordat je het standpunt innam."

De koerswijziging van de Nederlandse bond, en alle andere Europese landen die de OneLove-band wilden dragen, is volgens de Iraniër een zwaktebod. "Als je van tevoren aangeeft dat je ongeacht de sancties met die band wil spelen, dan moet je daar achter blijven staan. Nu terugkrabbelen vind ik een beetje te makkelijk. Natuurlijk moet iedereen zelf weten wat hij doet, maar nu komen ze met het excuus dat er gevoetbald moet worden. Dat wisten we allemaal al."

De FIFA heeft maandag aan de Europese bonden laten weten dat het dragen van de OneLove-aanvoerdersband een gele kaart op zal leveren. De KNVB reageerde daar ontsteld op. "Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. We betreuren dat het niet is gelukt om gezamenlijk tot een redelijke oplossing te komen. Wij gaan de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar onze relatie met FIFA."