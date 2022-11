Twee clubs houden ‘Frenkie-chaos’ bij Barcelona nauwlettend in de gaten

Maandag, 21 november 2022 om 13:04 • Guy Habets

De situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona is koren op de molen van Chelsea en Manchester United. Die twee clubs hebben volgens Sport nog altijd interesse in de spelmaker uit Arkel en het recente interview van De Jong in de Telegraaf, waarin hij uithaalt naar de clubleiding van Barça, maakt dat ze een slaatje hopen te slaan uit de 'Frenkie-chaos'.

In de Spaanse sportkrant valt te lezen dat Chelsea en United 'nog steeds heel erg veel interesse hebben in de diensten van De Jong'. De recente uitspraken van de voormalig Ajacied over het clubbestuur van Barcelona hebben de Engelse oren doen spitsen, ondanks het feit dat De Jong in hetzelfde interview aangaf dat hij nog steeds graag in het Spotify Camp Nou wil blijven voetballen. Toch bereiden beide clubs vast een bod voor, mocht de situatie veranderen.

De Jong stelde dat hij niet blij was met de manier waarop Barcelona in de transferzomer met hem omging. "Op een gegeven moment publiceerde een krant dingen uit mijn contract.Ik heb het niet gelekt en er was maar één andere partij die het contract ook had. Dus dat moest wel van de club komen. Dan denk je wel: dit is niet nodig. En opeens was er een brief met de vraag of mijn contract wel geldig was, omdat de vorige voorzitter Bartomeu dat niet meer had mogen afsluiten. Ik vond het irritant dat de club het deed, maar had er geen invloed op."

Bij monde van Enric Masip, adviseur van clubpresident Joan Laporta, reageerde de Catalaanse club verongelijkt. "Ik kan met volledige kennis van zaken zeggen dat de persoon in de club die het behouden van Frenkie de Jong het meest heeft verdedigd heeft iemand was met een voor- en achternaam: Joan Laporta. Hij heeft nooit overwogen om De Jong te verkopen. Nooit, zelfs niet gezien de gevoelige situatie van de club. Visca el Barça."