FIFA komt met uitleg over het niet mogen dragen van de OneLove-band

Maandag, 21 november 2022 om 13:24 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:26

Middels een officieel persbericht op de eigen website heeft de FIFA bekendgemaakt dat de No Discrimination-campagne per direct op het WK in Qatar wordt ingezet. Normaliter zouden aanvoerders pas vanaf de kwartfinale een speciale aanvoerdersband dragen. De wereldvoetbalbond kondigde dinsdagochtend aan dat het dragen van de OneLove-aanvoerdersband de aanvoerders op een gele kaart zal komen te staan.

Het naar voren halen van de anti-discriminatiecampagne lijkt een direct antwoord op de consternatie die is ontstaan na de perikelen rondom de One Love-aanvoerdersband. In het officiële statement zegt de FIFA dat het vervroegen van de campagne ‘alle 32 aanvoerders de kans geeft om deze armband te dragen tijdens de FIFA World Cup Qatar 2022’. “Dit is in overeenstemming met artikel 13.8.1 van de FIFA-uitrustingsvoorschriften, waarin staat dat in FIFA-toernooien de aanvoerdersbanden van de wereldvoetbalbond moeten dragen."

Aanvoerders van Nederland, Engeland, Wales, Duitsland, Denemarken, België en Zwitserland wilden de One Love-aanvoerdersband dragen om een statement te maken. Afgelopen zondag liet the Telegraph al weten dat de FIFA het dragen van de band wilde bestraffen met een gele kaart. De Engelse krant wist te melden dat de wereldvoetbalbond dit aan de Engelse voetbalbond FA had medegedeeld. Voor het dragen van een afwijkende aanvoerdersband moet officieel goedkeuring worden gegeven en dat was niet gebeurd.

De FIFA liet eerder al weten dat alternatieve aanvoerdersbanden met teksten als #SaveThePlanet en #NoDiscrimination wel getolereerd worden. In het statement zegt de bond verder dat zij een inclusieve organisatie is ‘die voetbal ten dienste wil stellen van de samenleving door goede en legitieme doelen te ondersteunen’. “Maar dit moet gebeuren binnen de kaders van de bij iedereen bekende wedstrijdreglementen”, zo werd er gerefereerd aan het wijzigen van een armband.

Het persbericht meldt verder dat FIFA-president Gianni Infantino eerder al zijn steun heeft betuigd aan de LGBTQI+-gemeenschap. "Ik heb over dit onderwerp gesproken met de hoogste leiding van Qatar. Zij hebben bevestigd, en dat kan ik weer bevestigen, dat iedereen hier welkom is. Als iemand het tegenovergestelde zegt, dan is dat niet de mening van het land en zeker niet de mening van de FIFA.”