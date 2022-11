Driessen slijpt de messen en voert de druk op Louis van Gaal nu al op

Maandag, 21 november 2022 om 12:15 • Guy Habets

Valentijn Driessen legt de lat hoog voor Louis van Gaal. De chef voetbal van de Telegraaf schrijft in zijn column dat het tijd is voor de bondscoach van Oranje om te gaan 'leveren', zoals Van Gaal zelf ook verwacht van zijn spelers. Driessen zegt dat de keuzeheer zijn zelfbeeld van 'beste Nederlandse trainer ooit' op dit WK moet gaan waarmaken.

Driessen ziet in de aanloop naar het WK namelijk dat Van Gaal alle aandacht voor zich opeist. "Een betere dan Van Gaal was – na het fiasco met Frank de Boer op het EK – niet denkbaar", valt te lezen in de column van de journalist. "Zonder enige vorm van ingetogenheid was Van Gaal daar zelf heilig van overtuigd. Zoals Van Gaal zich beschouwt als de beste Nederlandse voetbalcoach ooit. Voor de vorm plaatst hij zichzelf in dat rijtje van beste coaches altijd achter zijn voorbeeld en voorganger Rinus Michels; in het hart van de 71-jarige Amsterdammer zit hij als coach boven op de apenrots."

Dat vindt de chef voetbal van de Telegraaf niet terecht. Volgens hem komt Van Gaal pas op plek vijf en moet hij voorrang verlenen aan Rinus Michels, Ernst Happel, Jan Zwartkruis en Bert van Marwijk. "Vandaar heeft bondscoach Van Gaal in Qatar nog alles te winnen om enkele succesvollere oud-collega’s bij Oranje te passeren. De grote Van Gaal-show afgelopen zestien maanden ten spijt; om in Van Gaals eigen vocabulaire te blijven: het is de hoogste tijd voor hem om te leveren. Het is zijn laatste serieuze kans."

De verwachting van Driessen is wel dat Van Gaal en Oranje een serieuze kans maken op eremetaal. "Het noodzakelijk geluk is aan de zijde van Van Gaal. Gekoppeld aan middelmatige landen in de eerste en tweede ronde. Terwijl het blessurespook topscorer en assistkoning Memphis Depay alleen uit de basis houdt tegen Senegal, maar Nederland verder niet op de hielen zit. Alle seinen staan op groen voor Oranjes vierde WK-finale. Als Van Gaal zo’n goede bondscoach is als hij pretendeert te zijn."