Van Gaal laat Andries Noppert debuteren op hoogste strijdtoneel

Maandag, 21 november 2022 om 15:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:16

De elf van Oranje voor het duel met Senegal zijn bekend. Bondscoach Louis van Gaal gunt Andries Noppert nota bene op het WK zijn interlanddebuut, en heeft daarnaast nog een verrassing in petto. Matthijs de Ligt krijgt namelijk de voorkeur boven Jurriën Timber in het hart van de verdediging. De plek naast Frenkie de Jong op het middenveld – het andere grote vraagteken – wordt ingevuld door Steven Berghuis. Het duel in het Al Thumamastadion start om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Voetbal International en De Telegraaf brachten zondag al naar buiten dat Noppert zich op mocht gaan maken voor zijn debuut in het Nederlands elftal. De 28-jarige goalie van sc Heerenveen is naast Xavi Simons en Jeremie Frimpong de enige selectiespeler die zijn haasje nog moet ontvangen. Van Gaal zelf wilde zondag echter nog niet prijsgeven wie er op doel zou staan tegen Senegal. Wel gaf hij aan 'redelijk overtuigd te zijn van zijn keuze', en dat alle drie de sluitposten daarvan al op de hoogte waren.

Noppert krijgt dus de voorkeur, en ziet een defensie van Denzel Dumfries, De Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Daley Blind voor zich. De naam van De Ligt vormt de grootste verrassing, daar Timber onder Van Gaal doorgaans de voorkeur geniet. De Ajacied stak de afgelopen tijd echter niet in al te beste vorm, wat dus gevolgen heeft voor zijn positie in het Nederlands elftal. Stefan de Vrij is naast Timber het andere alternatief voor de positie van centrumverdediger.

Het middenveld van Oranje bestaat uit De Jong, Berghuis en Cody Gakpo. Dat De Jong start mocht allang geen verrassing meer heten; de basisplek van Gakpo is dat sinds zondag óók niet meer. Van Gaal verklapte dat de keuze voor de PSV'er voortvloeit uit het eveneens opstellen van Vincent Janssen, die de nog niet volledig speelklare Memphis Depay vervangt in de punt van de aanval. Steven Bergwijn maakt de elf van Oranje compleet.

Het wordt de allereerste ontmoeting tussen Senegal en Nederland ooit. De Afrika Cup-winnaar lijkt volgens velen de gedoodverfde concurrent voor de groepswinst in Groep A. Het duel wordt afgewerkt in het Al Thumamastadion in Doha en staat onder leiding van de Braziliaan Wilton Sampaio. Voor de Nederlandse kijker wordt het uitgezonden op NPO 1.

Opstelling Senegal: E. Mendy; Sabaly, Cissé, Koulibaly (C), Diallo; Kouyaté, N. Mendy, Gueye; Diatta, Dia, Sarr.

Opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk (c), Aké, Blind; Berghuis, F. De Jong; Gakpo; Janssen, Bergwijn.