Geen boycot van WK op tv: openingswedstrijd trekt miljoenen kijkers

Maandag, 21 november 2022 om 11:22 • Guy Habets

De openingswedstrijd op het WK tussen Qatar en Ecuador heeft gemiddeld 2,2 miljoen kijkers getrokken. Dat meldt Stichting Kijkonderzoek. In de aanloop naar het WK wezen onderzoeken uit dat 'het grootste deel van Nederland' amper naar wedstrijden vanuit Qatar zou kijken, maar voorlopig blijkt niets dus minder waar.

Om 17.00 werd het WK officieel afgetrapt door het gastland en door Ecuador, twee teams die ook bij Nederland in poule A zitten. De wedstrijd werd zeer goed bekeken, want gemiddeld 2,2 miljoen mensen stemden af op NPO1 om de openingswedstrijd in het Al Bayt-stadion te aanschouwen. De piek lag volgens Stichting Kijkonderzoek zelfs op bijna vier miljoen mensen. Alleen het journaal van 20.00 uur, dat traditioneel goed bekeken wordt, scoorde hogere kijkcijfers.

Dat de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador zo goed werd bekeken, is een verrassing. Vier jaar geleden werd het openingsduel van het WK in Rusland tussen het gastland en Saudi-Arabië namelijk door een miljoen mensen gekeken. Ten opzichte van vier jaar geleden is er dus nu sprake van een ruime verdubbeling van het aantal kijkers. Maandagmiddag wordt er opnieuw een piek verwacht op NPO1, omdat Oranje om 17.00 uur aftrapt tegen Senegal.

De openingswedstrijd van het WK werd gewonnen door Ecuador. Enner Valencia was de grote man aan Zuid-Amerikaanse zijde door beide doelpunten voor zijn rekening te nemen. Vroeg in de wedstrijd werd er ook nog een treffer van de spits van Fenerbahçe afgekeurd wegens buitenspel in de aanloop naar het doelpunt. Valencia raakte wel geblesseerd, maar hoopt het treffen met Oranje van aanstaande vrijdag te kunnen halen.