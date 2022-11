Giovanni van Bronckhorst krijgt na een jaar de zak bij Rangers

Maandag, 21 november 2022 om 11:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:46

Giovanni van Bronckhorst is na een jaar ontslagen als trainer van Rangers FC, zo bevestigt de club. Het congé van de Nederlander volgt na onder meer een dramatisch verlopen Champions League-campagne, waarin er nog nooit een ploeg slechter presteerde dan de Schotse grootmacht. Van Bronckhorst stond 68 wedstrijden aan het roer op Ibrox.

De positie van de 47-jarige oefenmeester in Glasgow stond al enige tijd op losse schroeven. In competitieverband staan the Gers negen punten achter op koploper Celtic, en in de Champions League wilde het al niet beter vlotten. In Groep A – waarin ook Ajax zat – wist Rangers niet één punt te behalen, en met een doelsaldo van 2-22 werd het slechtst presterende team in het miljardenbal ooit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alles bij elkaar genomen heeft er toe geleid dat Van Bronckhorst na een jaar de zak krijgt bij de club waar hij ook als speler actief was. De ex-trainer van Feyenoord en Guangzhou City volgde in november 2021 Steven Gerrard op, die koos voor een avontuur bij Aston Villa. In zijn eerste seizoen op Ibrox eindigde Van Bronckhorst als tweede achter Celtic en behaalde hij de Europa League-finale. Daarin moest Rangers na strafschoppen zijn meerdere erkennen in Eintracht Frankfurt. Wel won de club de Schotse beker, ten koste van Heart of Midlothian.

Voorzitter Douglas Park wil Van Bronckhorst in zijn afscheidswoord bedanken voor zijn diensten. "Vooral voor de mijlpalen die het bereiken van de Europa League-finale en het winnen van de Schotse beker zijn. Helaas voldoen de resultaten van de laatste tijd noch aan zijn noch aan onze verwachtingen. Daarom hebben we deze moeilijke beslissing vandaag genomen. Iedereen bij Rangers wenst Gio het allerbeste in de toekomst."