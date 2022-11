Virgil van Dijk zal OneLove-band niet dragen na dreigement van FIFA

Maandag, 21 november 2022 om 10:24 • Guy Habets • Laatste update: 11:39

Virgil van Dijk zal maandag tijdens het WK-duel met Senegal niet de OneLove-aanvoerdersband dragen. De FIFA heeft aan de KNVB laten weten dat het dragen van die band een gele kaart op zal leveren. In een statement laat de Nederlandse voetbalbond weten dat het daardoor afziet van het dragen van de veelbesproken band.

Europese landen wilden graag een politiek statement maken en waren van plan om dat door middel van een OneLove-aanvoerdersband te doen. De FIFA heeft echter toch besloten om in te grijpen. De wereldvoetbalbond kwam op het laatste moment zelf ook nog met een speciale aanvoerdersband en heeft de KNVB laten weten dat er 'sportieve sancties' staan op het dragen van de OneLove-band.

Dat zou kunnen betekenen dat aanvoerder Van Dijk met geel op zak aan de wedstrijd moet beginnen. De KNVB geeft aan dat dat indruist tegen de doelstelling om wereldkampioen te worden. "Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. We betreuren dat het niet is gelukt om gezamenlijk tot een redelijke oplossing te komen."

Ook zegt de Nederlandse bond dat de relatie met de FIFA hierdoor onder druk komt te staan. Een geldboete zou namelijk geaccepteerd worden door de KNVB, maar de wereldvoetbalbond 'gaat een stap verder'. "Dat FIFA ons hiervoor op het veld wil straffen is nog nooit vertoond. Dit gaat in tegen de geest van onze sport die juist miljoenen mensen verbindt. Wij gaan de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar onze relatie met FIFA."

Eerder liet aanvoerder Van Dijk al weten dat hij de band niet zou dragen als er een sportieve straf op stond. "Ik speel niet graag met een gele kaart op zak en helemaal niet als we het kunnen voorkomen. Ik heb nog niets gehoord en als ik iets hoor, dan zullen we dat intern bespreken." Oranje en Senegal trappen maandag om 17.00 uur af. Zondagavond werd de eerste wedstrijd in poule A al gespeeld. Ecuador won daarin met 2-0 van Qatar.