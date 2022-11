Cristiano Ronaldo verrast en verbreekt stilte over veelbesproken interview

Cristiano Ronaldo heeft voor een enorme verrassing gezorgd. De Portugees was al sinds zijn terugkeer bij Manchester United afgelopen zomer niet meer op een persconferentie verschenen, maar dook maandag ineens op voor de mediaverplichtingen van het nationale team. Daar gebood Ronaldo de pers te stoppen zijn teamgenoten naar hem te vragen, en verbrak hij de stilte over het veelbesproken interview met Piers Morgan.

De 37-jarige aanvaller is al sinds begin vorige week het onderwerp van gesprek in de internationale voetbalmedia. Ronaldo spuwt in het interview vuur op alles en iedereen gelieerd aan zijn club Manchester United, waaronder manager Erik ten Hag en ex-ploeggenoot Wayne Rooney. The Red Devils zouden Ronaldo daarom volgens vrijwel alle Engelse media verbannen hebben van de club, en zouden zelfs advocaten in de arm genomen hebben om hem aan te klagen wegens contractbreuk.

Toen Ronaldo maandag verrassend voor de microfoon van het nationale team verscheen, vroeg de pers hem al snel naar het interview. "Ik spreek wanneer ik wil", begon de routinier. "Ik hoef niet te denken om wat andere mensen daarvan vinden. Iedereen (binnen het Portugese nationale team, red.) weet wie ik ben en waar ik voor sta." Het gerucht dat Ronaldo niet meer met Bruno Fernandes – zijn ploeggenoot bij Manchester United – door een deur zou kunnen, drukt hij dan ook de kop in. "Dat was een grap. Zijn vliegtuig kwam laat aan en ik vroeg of hij met de boot was gekomen. That's it."

Ronaldo beaamde dat de sfeer in de kleedkamer bij Portugal 'uitstekend is', en verzocht de pers daarop zijn teamgenoten geen vragen meer te stellen over hem. Wel ging hij nog in op zijn verwachtingen voor het WK. "Ik heb het gevoel dat dit team een geweldig potentieel heeft. We zien aan het eind van de rit wel wie de beste is, maar ik denk dat dit Portugal het beste team heeft. Dat moeten we alleen laten zien op het veld." A Seleção speelt donderdag zijn eerste groepswedstrijd tegen Ghana, waarin Ronaldo vermoedelijk aan de aftrap zal beginnen.