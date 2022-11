Mossou voorspelde opmars van Oranje-klant in 2017 al: ‘Het voelt als erkenning’

Maandag, 21 november 2022 om 09:21 • Tom Rofekamp

Sjoerd Mossou vindt het geen verrassing dat Louis van Gaal vermoedelijk voor Andries Noppert kiest tegen Senegal. De columnist van het Algemeen Dagblad was in 2017 al overtuigd van Noppert, na slechts drie wedstrijden van hem te hebben gezien. "Hij heerste over zijn doelgebied alsof het een simpel bloemenperkje was", zwijmelt Mossou weg bij het verleden.

Voetbal International en De Telegraaf brachten zondag naar buiten dat alles erop wijst dat Noppert maandag het doel verdedigt namens Oranje. Menig analist zette zijn twijfel bij de keuze voor de 28-jarige Fries, maar Mossou allesbehalve. "De twee basisplaatsen van de 39-jarige Remko Pasveer tegen Polen en België, twee maandjes geleden nog maar? Het moet een sluwe afleidingsmanoeuvre zijn geweest van Frans (Hoek, red.) en Louis, bedoeld om de bondscoach van Senegal op het verkeerde spoor te zetten, want bij Andries Noppert in Oranje ontkom je bijna niet aan die andere grote voetbaldenker."

Mossou graaft in zijn verleden. "Later als ik een oud opaatje ben, zal ik mijn kleinkinderen vertellen dat ik Andries Noppert nog heb zien debuteren in de Eredivisie, op 12 augustus 2017. Het was bij Vitesse tegen NAC in het altijd gezellige GelreDome. Nu wil ik hier niet al te bijdehand doen, maar mijn kennersoog wist eigenlijk meteen genoeg. Het keepersvak kende duidelijk geen geheimen voor deze grote vriendelijke reus, die over zijn doelgebied heerste alsof het een simpel bloemenperkje was."

Dat Noppert jarenlang nergens een basisplaats wist af te dwingen, baarde Mossou geen zorgen. "De vraag was niet zozeer óf Andries Noppert het WK zou halen, maar vooral wanneer. Weinig mensen zagen dat zo (vermoedelijk alleen zijn vader Fokko Noppert, Frans Hoek en ik) maar de kunst was nu om vooral rustig te blijven. Toen het daarna (na Nopperts periode bij NAC, red.) bij Foggia ook niet helemaal lukte, en Noppert stilaan op een zijspoor belandde bij godbetert FC Dordrecht, hadden Fokke, Frans en ik nog steeds alle vertrouwen dat het goed zou komen. Het WK in Qatar was nog dik twee jaar weg. We hadden alle tijd van de wereld."

"Toen ook de supporters van Go Ahead Eagles begin dit jaar uitbundig zongen 'dat Noppert in Oranje’ moest, en toen ook Louis van Gaal ein-de-lijk werd wakkergeschud, voelde dat toch een beetje als erkenning - dat mag u best weten", onderkent de columnist. 'De ontdekking van Mossou dwong pas halverwege vorig seizoen een basisplaats af bij Go Ahead Eagles, waarmee hij een transfer naar jeugdliefde sc Heerenveen verdiende. Daar maakte Noppert dermate veel indruk, dat hij mee mocht naar het wk. De reus uit Joure lijkt de concurrentiestrijd in Qatar definitief gewonnen te hebben van Justin Bijlow en Remko Pasveer, die het keeperstrio completeren.