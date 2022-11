Unibet: een boosted odd van 7.25 voor openingsgoal van Cody Gakpo!

Maandag, 21 november 2022 om 10:30 • Laatste update: 09:20

Nederland mag zich na acht jaar weer opmaken voor het WK voetbal. Oranje begint het eindtoernooi in Qatar maandagmiddag met een groepswedstrijd tegen Senegal. Voor het WK heeft Unibet een speciale actie: wint Nederland het WK, dan deelt Unibet namelijk vijf miljoen euro uit! In samenwerking met de bookmaker blikt Voetbalzone vooruit op het groepsduel tussen Nederland en Senegal.

Bondscoach Louis van Gaal acht Memphis Depay nog niet fit genoeg om te starten tegen Senegal. De 71-jarige keuzeheer lichtte in aanloop naar het openingsduel al een klein tipje van de sluier op als het gaat om zijn basiselftal. Vincent Janssen begint in de punt van de aanval, terwijl Cody Gakpo de nummer 10-positie bezet. De afgelopen weken was er enorm veel te doen om de keepers bij Oranje. Voetbal International en De Telegraaf brachten zondag naar buiten dat Van Gaal gaat verrassen met Andries Noppert als eerste doelman. Het Nederlands elftal zal het duel met vertrouwen aanvangen, want sinds Van Gaal in augustus 2021 het stokje van Frank de Boer overnam, bleef Oranje namelijk vijftien keer op rij ongeslagen.

Zie jij Nederland meer dan twee keer scoren tegen Senegal De quotering hiervoor staat op 1.92!

Dat Senegal het dit WK én dus ook tegen Oranje moet stellen zonder sterspeler Sadio Mané, is een hard gelag voor bondscoach Aliou Cissé. Vooral dankzij de dertigjarige aanvaller werd eerder dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van het land de Afrika Cup gewonnen. Édouard Mendy en Kalidou Koulibaly, op hun posities de beste Afrikaanse voetballers, zijn nu de blikvangers van Senegal, dat in aanloop naar het WK twee oefeninterlands speelde. Waar er eerst nog met 0-2 werd gewonnen van Bolivia, speelde Senegal vervolgens teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Iran.

Denk jij dat Senegal stunt tegen Nederland? De quotering voor een zege van Senegal staat op 6.50!

Bij afwezigheid van Memphis, zullen de ogen gericht zijn op Steven Bergwijn, Vincent Janssen en Cody Gakpo. Vooral laatstgenoemde kan dit seizoen indrukwekkende cijfers overleggen. Namens PSV was hij dit seizoen in 24 officiële duels al goed voor dertien goals en zeventien assists. Tijdens de Nations League-campagne van Oranje was Gakpo bovendien trefzeker tegen Wales en Polen. Voor de ontmoeting met Senegal heeft Unibet een speciale boosted odd voor een openingstreffer van Gakpo!

Zie jij Cody Gakpo de score openen tegen Senegal? Profiteer van de boosted odd!

Unibet geeft vijf miljoen weg als het Nederlands elftal het WK wint!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+