Vermoedelijke XI Oranje: Van Gaal verrast niet alleen met Noppert

Maandag, 21 november 2022 om 07:25 • Tom Rofekamp

Oranje staat maandag voor zijn eerste groepswedstrijd van het WK. Senegal is om 17.00 uur Nederlandse tijd de eerste tegenstander van de selectie van Louis van Gaal. Zondag ging het vooral over het gerucht dat Andries Noppert zou gaan spelen, maar volgens het Algemeen Dagblad lijkt ook Matthijs de Ligt zich te mogen opmaken voor een basisplaats.

WK 2022 - - Nederland Competitie: WK 2022 Datum: Maandag 21 november 2022 Aanvangstijd: 17:00 uur Scheidsrechter: Wilton Pereira Sampaio Stadion: Al Thumama Stadium (Doha)

De krant concludeert afgaande op de trainingen in Doha dat Jurriën Timber zijn plek wel eens af zou kunnen moeten staan aan De Ligt. De Ajacied stak de afgelopen weken bij zijn club niet in al te beste vorm, wat dus ook gevolgen lijkt te hebben voor zijn positie in het Nederlands elftal. De overige plekken in het driemanscentrum staan vast en zijn voor Virgil van Dijk en Nathan Aké. Daley Blind behoudt het vertrouwen op links, terwijl Denzel Dumfries aan de andere kant fit genoeg is om te starten.

Wat betreft de voorste vijf posities gaf Van Gaal al enkele dingen weg. De bondscoach vertelde in een eerder stadium dat Memphis Depay – die kampt met een gebrek aan wedstrijdritme – vervangen gaat worden door Vincent Janssen. Hoewel Van Gaal het nog niet expliciet bevestigde, wijst alles erop dat de spits van Royal Antwerp voorin vergezeld gaat worden door Steven Bergwijn. Cody Gakpo zal achter hen plaatsnemen op nummer 10: Van Gaal vertelde zondag dat die keuze voortvloeit uit het opstellen van Janssen.

De grooste vraagtekens zijn er rond 'dat derde plekje op het middenveld'. Naast Gakpo is Frenkie de Jong zeker van zijn plek, maar wie er naast de spelmaker zal komen te staan blijft gissen. Het Algemeen Dagblad voorspelt dat Steven Berghuis de strijd zal winnen van Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Laatstgenoemde lijkt de minste aanspraak te maken op een basisplaats.

Voetbal International en De Telegraaf brachten zondag al naar buiten dat Noppert zich mag opmaken voor zijn Oranje-debuut. De 28-jarige goalie van sc Heerenveen is naast Xavi Simons en Jeremie Frimpong de enige selectiespeler die zijn haasje nog moet ontvangen. Van Gaal zelf wilde zondag echter nog niet prijsgeven wie er op doel zou staan tegen Senegal. Wel gaf hij aan 'redelijk overtuigd te zijn van zijn keuze', en dat alle drie de sluitposten daarvan al op de hoogte zijn.

De tegenstander

Bondscoach Aliou Cissé kreeg een flinke mokerslag te verwerken, daar sterspeler Sadio Mané het WK aan zich voorbij moest laten gaan. De 46-jarige oefenmeester toonde zich zondag echter strijdvaardig tijdens de persconferentie. "Hij is van grote waarde voor ons en we zullen hem zeker missen tegen Nederland. Maar we hebben al vaker zonder hem gespeeld. We hebben een team met veel ervaren spelers, aangevuld met jong talent. We zijn er klaar voor om de uitdaging aan te gaan", zo liet Cissé optekenen.

In de laatste interland van Senegal (tegen Iran, 1-1) stond Mané op 10 achter diepe spits Boulaye Dia. Naar verwachting van het Algemeen Dagblad kiest Cissé tegen Nederland voor een iets defensievere formatie, waarbij Cheikhou Kouyaté een extra blok vormt op het middenveld. Voor de rest lijken de Leeuwen van Teranga aan te treden met de vertrouwde namen, waarvan Kalidou Koulibaly en Édouard Mendy (beiden Chelsea) de bekendste zijn.

Het wordt de allereerste ontmoeting tussen Senegal en Nederland ooit. De Afrika Cup-winnaar lijkt volgens velen de gedoodverfde concurrent voor de groepswinst in Groep A. Het duel wordt afgewerkt in het Al Thumamastadion in Doha en staat onder leiding van de Braziliaan Wilton Sampaio. Voor de Nederlandse kijker wordt het uitgezonden op NPO 1.

Vermoedelijke opstelling Senegal: E. Mendy; Sabaly, Koulibaly (c), Diallo, Ballo-Touré; Kouyaté, N. Mendy, Gueye; Diatta, Dia, I. Sarr

Vermoedelijke opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk (c), Aké, Blind; Berghuis, F. De Jong; Gakpo; Bergwijn, Janssen