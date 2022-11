Goals & Gossip: Verliefde Ihattaren post foto met nieuwe liefde: ‘Happy again'

Zondag, 20 november 2022 om 23:48 • Laatste update: 00:03

Half oktober werd duidelijk dat het huwelijk van Mohamed Ihattaren met zijn toenmalige vrouw Yasmine al tot een einde was gekomen. Ruim drie weken daarvoor maakte hij trots bekend in het huwelijksbootje te zijn gestapt met zijn vriendin, maar die verstandhouding liep dus snel op de klippen. Inmiddels lijkt Ihattaren zich opnieuw verloofd te hebben met een vooralsnog onbekende dame. Op Snapchat publiceert de Ajacied een foto van twee handen die samen een hart vormen met als onderschrift: “Al Hamdulillah for everything, Happy Again.” Hij besluit zijn mededeling met een ring-emoji.

Ihattaren is weer verloofd. Gefeliciteerd Mo! pic.twitter.com/7LzmHBeG1K — A N G E L A (@AstoldbyAngelaK) November 20, 2022

