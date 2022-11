VZ proeft de sfeer in Qatar: ‘Het belooft een dolle boel te worden’

Zondag, 20 november 2022 om 23:15

Het startschot van het WK 2022 is afgevuurd. Voor Oranje klinkt het eerste fluitsignaal op maandag, wanneer de mannen van bondscoach Louis van Gaal het opnemen tegen Senegal. Voetbalzone vloog naar Qatar om alle ontwikkelingen rond het mondiale eindtoernooi van dichtbij mee te maken. Presentator Kalum van Oudheusden komt in de eerste vlog met een korte introductie van zijn aankomst in Qatar. Volg zijn avonturen in Doha en zijn ontmoetingen met collega-journalisten en fans!

Door Kalum van Oudheusden