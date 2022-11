David Alaba geeft Italië met waanzinnige goal harde klap in het gezicht

Zondag, 20 november 2022 om 22:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:11

Oostenrijk heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië zondagavond winnend afgesloten. De thuisploeg was in Wien met 2-0 te sterk dankzij een doelpunt van Xaver Schlager en een absolute wereldgoal van David Alaba. De aanvoerder schoot een vrije trap vanaf ruim 25 meter snoeihard in de kruising.

Bondscoach Ralf Rangnick, die afgelopen week meermaals onder vuur werd genomen in het veelbesproken interview van Cristiano Ronaldo met Piers Morgan, moest het doen zonder Gernot Trauner. De Feyenoorder had last van zijn heup en moest het duel met Italië daardoor noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Alaba stond uiteraard in de basis, net als ex-Eredivisie-spelers Maximilian Wöber en Marko Arnautovic. Ajacied Florian Grillitsch zat op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het duurde slechts vijf minuten voordat Oostenrijk op voorsprong kwam. Marco Verratti leed slordig balverlies op het middenveld, waarna Arnautovic de counter kon inzetten. De spits overbrugde tientallen meters, zag Schlager vanaf rechts mee opkomen en gaf de bal precies op de juiste snelheid mee. De middenvelder van RB Leipzig kon Gianluigi Donnarumma met een tegendraads schot passeren: 1-0. Italië, dat het grootste gedeelte van het balbezit genoot maar dat niet kon omzetten in uitgespeelde mogelijkheden, moest een half uur later de tweede treffer incasseren.

Alaba eiste een vrije trap vanaf ruim 25 meter op, nam een lange aanloop en schoot de bal snoeihard in de rechterkruising. Donnarumma probeerde zijn hand er nog tegenaan te krijgen, maar heeft de bal alleen maar langs horen vliegen: 2-0. Alaba, die zondagavond zijn 97ste interland voor Oostenrijk speelde, maakte daarmee zijn derde doelpunt van het seizoen. Roberto Mancini bracht in de tweede helft nog onder anderen Nicolò Zaniolo en Federico Chiesa in, maar de aansluitingstreffer werd niet meer gemaakt.