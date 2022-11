‘Grootste kanshebber’ meldt zich in strijd om handtekening Luis Suárez

Zondag, 20 november 2022 om 22:31 • Noel Korteweg

Luis Suárez heeft na zijn transfervrije vertrek bij ‘zijn’ Club Nacional aan interesse geen gebrek. De 35-jarige Uruguayaan wees afgelopen week nog een officiële aanbieding van het Braziliaanse Grêmio af en volgens Revelo heeft de volgende club zich nu gemeld: LA Galaxy. De ex-Ajacied zou momenteel in gesprek zijn met de Amerikanen.

Revelo noemt de club uit Los Angeles zelfs de grootste kanshebber in de strijd om de handtekening van Suárez. De spits keerde afgelopen zomer terug bij Nacional, waar hij zijn opleiding genoot en in 2006 een transfer naar FC Groningen afdwong. Na succesvolle periodes bij Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid keerde Suárez terug om voor de tweede keer uit zijn carrière kampioen van Uruguay te worden met zijn jeugdliefde.

Dat lukte hem. De spits was in zestien duels met Nacional goed voor acht doelpunten en drie assists. In de finale tegen Liverpool uit Montevideo, die na verlening met 1-4 werd geworden, was hij met twee doelpunten de grote man. Suárez maakt zich momenteel met Uruguay op voor het WK in Qatar. Het land neemt het in de groepsfase op tegen Zuid-Korea, Portugal en Ghana. De ex-Ajacied wil naar verluidt na het mondiale eindtoernooi pas definitieve knopen wat betreft zijn clubtoekomst doorhakken.

Suárez gaf vorige maand nog een groot interview aan Marca over het motief voor de transfer naar Nacional. “Ik had veel opties (in Europa, red.). Véél. Maar de overweging achter de terugkeer naar mijn land was deze: Groningen, Ajax, Liverpool, Barça, Atlético; kun je een betere Europese carrière hebben? Ik had niet bij een minder team dan Atlético willen voetballen. Het traject was perfect. Ik zou de lat lager hebben gelegd, daarom leek het logisch om terug te keren naar Uruguay. Om een cirkel rond te maken.”