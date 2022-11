Harde quotes Frenkie schieten in verkeerde keelgat bij verongelijkt Barcelona

Zondag, 20 november 2022 om 22:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:38

Enric Masip heeft gereageerd op de harde uitlatingen van Frenkie de Jong aan het adres van de clubleiding van Barcelona. Zondag liet de middenvelder in gesprek met De Telegraaf weten teleurgesteld te zijn over de wijze waarop hij door zijn club behandeld is tijdens de transferperiode. Het directielid van Barça laat weten dat president Joan Laporta juist degene is die De Jong het meest verdedigd heeft.

Zonder namen te noemen sprak De Jong in gesprek met de krant zijn onvrede uit over de berichten die de club naar de media zou lekken en de wijze waarop hij door Barcelona naar de uitgang zou zijn geduwd. "Natuurlijk neem ik het degenen die dat hebben gedaan hartstikke kwalijk. Maar in principe heb ik gedurende de dag niets met die mensen te maken. Ja, zij zijn voor mij ook wel Barcelona, want ze zijn de leidinggevenden en bepalen het. Maar ik zie ze niet als ik op de club kom en met mijn teamgenoten ben. Daarom heb ik ook nooit een slecht gevoel gehad.”

Puedo decir con conocimiento de causa que la persona del Club que más ha defendido la continuidad y por supuesto la no venta de @DeJongFrenkie21 ha sido una, tiene nombre y apellido @JoanLaportaFCB Nunca se planteó venderlo,NUNCA ni con la delicada situación del Club.Visca el???? — Enric Masip (@enricmasip5) November 20, 2022

Masip, naast directielid tevens adviseur van Laporta, reageert via Twitter verongelijkt op de woorden van De Jong. “Ik kan met volledige kennis van zaken zeggen dat de persoon in de club die het behouden van Frenkie de Jong het meest heeft verdedigd heeft iemand was met een voor- achternaam: Joan Laporta. Hij heeft nooit overwogen om De Jong te verkopen. Nooit, zelfs niet gezien de gevoelige situatie van de club. Visca el Barça.”

Niet alleen de wijze waarop De Jong in zijn ogen naar de uitgang gedirigeerd werd stoorde hem, want ook het lekken van de club richting de Spaanse media was een bron van ergernis. "Op een gegeven moment publiceerde een krant dingen uit mijn contract", zo sprak De Jong. "Ik heb het niet gelekt en er was maar één andere partij die het contract ook had. Dus dat moest wel van de club komen. Dan denk je wel: dit is niet nodig. En opeens was er een brief met de vraag of mijn contract wel geldig was, omdat de vorige voorzitter Bartomeu dat niet meer had mogen afsluiten. Ik vond het irritant dat de club het deed, maar had er geen invloed op.”