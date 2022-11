Van Hanegem heeft alternatief plan en zet Berghuis niet naast Frenkie de Jong

Zondag, 20 november 2022 om 21:19 • Mart van Mourik

Willem van Hanegem zou Marten de Roon graag op het middenveld naast Frenkie de Jong zien staan, zo vertelt de columnist in het Algemeen Dagblad. Maandag begint het WK voor Nederland met de wedstrijd tegen Senegal en de opstelling lijkt al voor tien van de elf plekken te zijn ingevuld. Alleen over de invulling van de positie naast De Jong lijkt nog onduidelijkheid te zijn. De Kromme is in elk geval pleitbezorger van de constructie met De Roon op het middenveld in plaats van Steven Berghuis of Teun Koopmeiners.

“De vraag is wie er naast Frenkie de Jong op het middenveld moet spelen”, zo steekt Van Hanegem van wal in zijn column. “Dan gaat het over Steven Berghuis of Teun Koopmeiners, nooit over Marten de Roon. Maar in een zone waarin Denzel Dumfries voortdurend weg zal zijn omdat hij graag aanvalt en Cody Gakpo dat uiteraard ook is, kun je een type als De Roon heel goed gebruiken. En begin nou niet over dat hij in balbezit niets kan, want hij zorgt er gewoon voor dat je de bal weer in de ploeg krijgt. Alle bondscoaches vallen uiteindelijk terug op hem en dat is geen toeval.”

De oud-middenvelder kijkt verder vooral uit naar de optredens van Cody Gakpo op het WK. “Van Gakpo verwacht ik veel. In de zomer had ik het idee dat hij last had van al dat gezanik over een transfer naar Leeds United of niet. In die fase verzoop hij soms in topwedstrijden. Daar vond ik iets van, maar dat betekende niet dat ik het een slechte speler vond. Ik weet uit een betrouwbare bron dat deze jongen goed in elkaar steekt; dat hij echt bezig is om alles uit zijn loopbaan te halen. Dit WK is voor hem het moment om zich aan de wereld te tonen.”

“Ik lees vooral dat Argentinië en Brazilië de favorieten zijn en onze bondscoach voegt steeds Oranje toe aan dat lijstje”, zegt Van Hanegem tot slot. “Maar ook van Portugal, waar geweldige spelers als João Felix en Rafael Leão rondlopen, kunnen we iets verwachten. Of Uruguay, waar jonge spelers als Federico Valverde de fakkel overnemen van de oudjes. Nee, de Belgen heb ik niet hoog op het lijstje staan. Daar lopen te veel spelers die al lang over de houdbaarheidsdatum heen zijn. Hazard, Witsel, Vertonghen, Alderweireld, allemaal een beetje passé, vrees ik.”