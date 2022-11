Ecuador leeft tussen hoop en vrees: Valencia mist mogelijk duel met Oranje

Zondag, 20 november 2022 om 21:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:18

Enner Valencia, die zondagavond nog twee keer scoorde voor Ecuador in de openingswedstrijd van het WK tegen gastland Qatar (0-2), mist mogelijk het duel met Nederland. De 33-jarige spits van Fenerbahçe heeft last van zijn knie en enkel en werd daarom ruim tien minuten voor tijd uit voorzorg naar de kant gehaald. Valencia geeft aan dat het niet goed voelt, al is bondscoach Gustavo Alfaro hoopvoller.

De Argentijnse oefenmeester sprak na afloop van de gewonnen openingswedstrijd met de pers over zijn geblesseerde aanvoerder. “Hij zal gaan spelen tegen Nederland. Daar bestaat geen enkele twijfel over.” Valencia zelf was iets minder positief. “Nu, zo vlak na de wedstrijd, voelt het niet goed”, zei de Ecuadoriaan. Het lijkt daarom een race tegen de klok te worden wat betreft zijn inzetbaarheid tegen Nederland: aanstaande vrijdag wordt om 17.00 uur afgetrapt in het Khalifa International Stadium.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alfaro was lovend over zijn ploeg, dat voor rust al afrekende met Qatar. “We hebben een duidelijke zege geboekt. Hopelijk is dit het begin van iets groots, iets waar we al lang op hopen. Dit was het belangrijkste duel, waarin we historische mythes moesten doorbreken.” Tevreden is de Argentijnse bondscoach nog lang niet. “Dit is niet genoeg: we zijn nog maar net begonnen. We moeten het bevestigen in de volgende wedstrijden.”

“We moeten ons verbeteren als we naar de volgende ronde willen gaan. Ik ben niet helemaal gelukkig, maar ik ben rustig omdat we gedaan hebben wat we moesten doen”, sloot Alfaro af. Ecuador kan maandagavond rustig gaan kijken wat de ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaat doen tegen Senegal. Oranje trapt om 17.00 uur af tegen de Afrikanen. Senegal moet het doen zonder sterspeler Sadio Mané, die door een blessure het volledige WK aan zich voorbij moet laten gaan.