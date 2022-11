Bondscoach Senegal richt zich tot Louis van Gaal op laatste persconferentie

Zondag, 20 november 2022 om 20:41 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:47

De Senegalese bondscoach Aliou Cissé baalt van het ontbreken van sterspeler Sadio Mané. Toch wil hij niet bij de pakken neerzitten. "We zullen hem missen tegen Nederland, maar hebben al vaker zonder hem gespeeld.” Over Louis van Gaal spreekt hij lovende woorden. “Hij is een voorbeeld voor de hele wereld.”

Op de persconferentie van Senegal op zondag is de sterspeler van Bayern München nog steeds hét onderwerp van gesprek. Mané moest vanwege een opgelopen blessure verstek laten gaan en dat komt aan, erkent Cissé. "Hij is van grote waarde voor ons en we zullen hem zeker missen tegen Nederland. Maar we hebben al vaker zonder hem gespeeld. We hebben een team met veel ervaren spelers, aangevuld met jong talent. We zijn er klaar voor om de uitdaging aan te gaan”, zo klinkt hij strijdvaardig.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Afrika Cup-winnaar gaf op de eindrondes van 2002 en 2018 ook acte de présence en wist de eerste wedstrijd op beide toernooien, tegen respectievelijk Frankrijk (1-0) en Polen (2-1), in winst om te zetten. "Het is ontzettend belangrijk om goed te starten", weet Cissé, die als speler in 2002 actief was op de eindronde. "De ervaring die we hebben en onze status in Afrika geven ons veel vertrouwen."

Op het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan reikte smaakmaker Senegal tot de kwartfinales, mede door inbreng van topspelers El Hadji Diouf en Papa Bouba Diop. Vier jaar geleden in Rusland kwam Senegal, toen ook al geleid door Cissé, niet door de groepsfase. "We moeten de fouten die we tijdens het laatste WK hebben gemaakt, niet herhalen. Het Afrikaanse voetbal heeft wel een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Veel van onze spelers voetballen in de grote Europese competities. De verschillen zijn kleiner geworden."

Cissé kent uiteraard de kracht van Oranje en heeft veel respect voor collega Van Gaal. "Ik hoef hem hier geloof ik niet meer voor te stellen. Hij heeft een grote staat van dienst. Een voorbeeld voor de hele wereld. We weten dat we een goed team tegenover ons krijgen." Aanvoerder Kalidou Koulibaly ziet Nederland als 'een van de beste teams ter wereld'. "Wij weten dat zij de grote favoriet zijn en dat wij de outsider zijn voor deze wedstrijd."

Van Gaal liet op zijn beurt weten een groot fan te zijn van Mané. "Ik wilde hem van Southampton halen toen ik trainer was van Manchester United. Ik ben een fan van hem. Het is voor Senegal een groot gemis dat hij niet meedoet, net zoals het een gemis is dat Memphis niet meedoet bij ons."