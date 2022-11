Bom barst op training van Erik ten Hag: ruziënd tweetal uit elkaar gehaald

Zondag, 20 november 2022 om 20:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:21

Anthony Martial heeft afgelopen week voor onenigheid gezorgd op een training van Manchester United. De aanvaller kreeg het aan de stok met jeugdspeler Dan Gore, die na een harde tackle de volle laag kreeg. The Guardian schrijft dat manager Erik ten Hag verdere escalatie moest voorkomen en dat Martial zijn excuses inmiddels heeft aangeboden.

Op de training van afgelopen woensdag zou Gore een harde tackle hebben ingezet op de Franse aanvaller. Martial was absoluut niet gediend van de wijze waarop de achttienjarige middenvelder het duel aanging en hij werd woest. Het duo moest vervolgens uit elkaar gehaald worden om te voorkomen dat de ruzie uit de hand liep. Uiteindelijk liep de aanvaring met een sisser af en besloot Martial om zich te excuseren voor zijn heftige reactie richting Gore.

Ten Hag maakte overigens wel van de gelegenheid gebruik om de van Burnley overgekomen middenvelder toe te spreken na diens tackle op Martial. Volgens de berichtgeving zou de manager duidelijk hebben gemaakt aan Gore dat ‘harde tackles op spelers van het eerste elftal ongewenst zijn’ vanwege het risico op blessures.

Martial beleeft ongetwijfeld zware weken in Manchester. De aanvaller is een van de weinige spelers uit de selectie van the Red Devils die niet opgeroepen is om met de nationale ploeg naar het WK af te reizen. Martial kreeg enige hoop op deelname toen bekend werd dat Christopher Nkunku en Karim Benzema geblesseerd moesten afhaken, maar bondscoach Didier Deschamps besloot alleen Randal Kolo Muani van Eintracht Frankfurt op te roepen als vervanger.